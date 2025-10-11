Justicia asegura que el juzgado que investiga el 'caso Bernedo' no está saturado La Ertzaintza remitió la denuncia en abril pero el magistrado no ordenó abrir diligencias hasta seis meses después

Una de las dudas que han surgido en relación con el 'caso Bernedo' es por qué tardó tanto el juzgado que lo investiga en tramitar la denuncia. Según explicó la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria dejó «en el limbo» la denuncia enviada por la Ertzaintza el pasado 30 de abril, de la que, además, no se informó a la Fiscalía. No fue hasta el 24 de septiembre, seis meses después, cuando el juez ordenó abrir diligencias. En medio, el campamento volvió a celebrarse este pasado verano y tuvieron lugar los hechos denunciados por las familias: supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo, coacciones...

El parlamentario popular Santiago López preguntó este viernes por este asunto a la consejera de Justicia, María Jesús San José (PSE). Durante el pleno de control, López acusó al Gobierno vasco de no poner los medios para aliviar la «brutal sobrecarga» que mantiene los juzgados «colapsados», lo que, a su juicio, motivó que la denuncia no se tramitara en tiempo y forma.

La consejera negó la mayor. En su intervención, aseguró «desconocer» los motivos de que transcurrieran seis meses desde que la Ertzaintza remitió la denuncia y el magistrado abrió diligencias. En todo caso, dijo, no fue por falta de medios o por ningún fallo informático. Según explicó San José, el Gobierno dota a los juzgados de «medios personales y materiales cuando lo solicitan» y si la petición está debidamente «justificada». Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital vasca no ha traslado ninguna solicitud de esta naturaleza «en toda la legislatura», señaló.

La consejera expuso que un juzgado se considera colapsado cuando tiene una carga de trabajo del 130%. En este caso, se encuentra «al 80%», por lo que «el problema no ha sido por falta de medios». Además, la próxima apertura de nuevos juzgados de la mujer permitirá aliviar aún más la carga de trabajo de este órgano judicial. En cuanto al sistema informático, San José aseveró que ha funcionado «a la perfección» en este tiempo. En cualquier caso, la mandataria aseguró que no pone «en duda» el «trabajo y la dedicación» del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La consejera, que mostró su «apoyo» a las víctimas y sus familias y puso a su disposición los servicios de atención a la víctima y de justicia gratuita, defendió la actuación de su departamento a la hora de desatascar el trabajo acumulado en los juzgados. Indicó que se han destinado 221 funcionarios de refuerzo a salas de toda Euskadi para ayudar a una plantilla estructural compuesta por 301 personas. Y cifró en 4,4 millones de euros el esfuerzo presupuestario que ha significado esta medida para las arcas públicas sólo en el primer semestre de este año.

Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, los juzgados vitorianos recibieron en 2023 8.200 asuntos, de los que a final de aquel año había 4.253 sin resolver.