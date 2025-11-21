«Quizás el año que viene pensaré que me he equivocado», dice Zupiria sobre publicar el origen de los delincuentes

Bingen Zupiria ha hecho este viernes un ejercicio de autocrítica en el Parlamento al explicar el cambio de criterio del Departamento de Seguridad sobre la ... conveniencia o no de publicar el origen de los detenidos: de considerarlo inadecuado a definirlo como un ejercicio de transparencia en apenas unos meses. «Reconozco que he cambiado de opinión», ha señalado el consejero, quien ha añadido: «Quizás el año que viene pensaré que me he equivocado».

Zupiria comparecía para responder a una pregunta planteada por EH Bildu tras desvelar EL CORREO que la Ertzaintza publica ahora en su página web la procedencia de los detenidos e investigados. Una decisión que ha generado una tormenta política y que no comparte ni su socio de Gobierno –en una entrevista en este periódico, Mikel Torres, vicelehendakari segundo y máximo dirigente del PSE en el Ejecutivo, mostraba su preocupación por la «deriva» del PNV– ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El paso dado por Seguridad llega en un contexto muy determinado. Las encuestas indican una cada vez mayor preocupación entre la ciudadanía, algo que preocupa en el PNV a menos de dos años de las elecciones. El mensaje por el que se apuesta ahora es el de mano dura. En su intervención, la representante de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha hablado de «cálculos electorales» y ha recordado que en diciembre de 2024 el departamento de Zupiria defendía lo «contrario» y consideraba que publicar esos datos eran contrario al «interés general», al «principio de no discriminación» y al «respeto de los derechos fundamentales». «No entendemos a qué viene ese cambio de criterio» ha añadido.

En su respuesta, Zupiria, ha reconocido ese cambio de postura, que ha explicado por tres motivos. A raíz de los argumentos que ha habido en el Parlamento sobre que «el PNV utiliza el tema de seguridad de forma interesada», por «las decisiones editoriales» vistas en algunos medios de comunicación y las reacciones que, ha dicho, no se esperaba, acerca de altercados producidos «tras varios partidos de fútbol en Bilbao y acontecimientos de este verano en Azpeitia, Hernani, Vitoria y Pamplona».

En todo caso, ha defendido que informar de la procedencia de los detenidos por la Ertzaintza sirve para «combatir la mentira y la estigmatización», y «ayuda a aclarar las cosas con la información adecuada» frente a «quieren aparentan que estamos tratando de ocultar datos».