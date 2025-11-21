El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«Quizás el año que viene pensaré que me he equivocado», dice Zupiria sobre publicar el origen de los delincuentes

Reconoce que ha cambiado de opinión y que ahora cree que dar los datos ayuda a «combatir la mentira y la estigmatización»

David Guadilla

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:33

Bingen Zupiria ha hecho este viernes un ejercicio de autocrítica en el Parlamento al explicar el cambio de criterio del Departamento de Seguridad sobre la ... conveniencia o no de publicar el origen de los detenidos: de considerarlo inadecuado a definirlo como un ejercicio de transparencia en apenas unos meses. «Reconozco que he cambiado de opinión», ha señalado el consejero, quien ha añadido: «Quizás el año que viene pensaré que me he equivocado».

