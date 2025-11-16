El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Torres posa antes de atender la entrevista en unas oficinas del Gobierno vasco en Bilbao.

Torres posa antes de atender la entrevista en unas oficinas del Gobierno vasco en Bilbao. Jordi Alemany
Mikel Torres | Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo

«No me gusta la deriva del PNV dando alas a la extrema derecha con mensajes peligrosos»

El máximo referente institucional del PSE revela que Zupiria no les informó de que la Ertzaintza difundiría el dato del origen de los delincuentes

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:29

Comenta

En su cargo de vicelehendakari segundo, Mikel Torres (Portugalete, 1970) es el máximo referente institucional del PSE-EE y, como tal, suele emplear un tono ... más conciliador que el líder del partido, Eneko Andueza, quien se caracteriza por un estilo muy combativo con el PNV. En esta entrevista, sin embargo, el también consejero de Economía, Trabajo y Empleo eleva la voz para denunciar la «deriva» de los jeltzales, a los que acusa de tratar de ligar la delincuencia con la población migrante, un mensaje «peligroso» que «da alas a la extrema derecha».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  8. 8

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  9. 9

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No me gusta la deriva del PNV dando alas a la extrema derecha con mensajes peligrosos»