«No me gusta la deriva del PNV dando alas a la extrema derecha con mensajes peligrosos»

En su cargo de vicelehendakari segundo, Mikel Torres (Portugalete, 1970) es el máximo referente institucional del PSE-EE y, como tal, suele emplear un tono ... más conciliador que el líder del partido, Eneko Andueza, quien se caracteriza por un estilo muy combativo con el PNV. En esta entrevista, sin embargo, el también consejero de Economía, Trabajo y Empleo eleva la voz para denunciar la «deriva» de los jeltzales, a los que acusa de tratar de ligar la delincuencia con la población migrante, un mensaje «peligroso» que «da alas a la extrema derecha».

– En las relaciones con el PNV, ¿es usted el 'poli bueno' y Andueza el 'poli malo'?

– No, no, los dos somos 'polis buenos', faltaría más. Más allá de que seamos capaces de ponernos de acuerdo para gobernar, tenemos diferencias de opinión en bastantes temas porque somos dos partidos distintos con ideología distinta. Lo que tenemos que intentar es que esas diferencias las lleguemos a acordar antes de que sean públicas.

– ¿Al socio minoritario no le queda otra que alzar la voz para tratar de despojarse de la etiqueta de «muleta» del PNV?

– Es que nunca lo hemos sido. El PSE-EE está ocupando una centralidad en la política vasca. Gobernamos las principales instituciones y somos capaces de llegar a acuerdos con diferentes partidos en aquellos temas que son buenos para la ciudadanía.

– Uno de ellos ha sido con EH Bildu y Sumar. ¿Existe un empeño del PSE-EE por visibilizar una mayoría de izquierdas alternativa al PNV?

– No, para nada. Es verdad que en Euskadi hay una transversalidad política con la que se pueden dar muchas alianzas de gobierno, pero la trayectoria ha demostrado que PSE-EE y PNV hemos firmado acuerdos que han funcionado bien, salvo en circunstancias que todos conocemos.

Acuerdos con Bildu «Nuestros programas no se parecen en lo relativo a la construcción del país y en temas en los que aún debe hacer un recorrido»

– Entonces, ¿esa foto con EH Bildu en torno al centro de refugiados de Vitoria no es la antesala de acuerdos de gobierno?

– No, para nada. Quien haga esa lectura se está equivocando o lo está haciendo de manera totalmente intencionada. Nuestros programas no se parecen en lo relativo a la construcción de país y, sobre todo, en muchos otros temas en los que EH Bildu aún debe hacer un recorrido importante.

– ¿Detecta cierto viraje del PNV hacia la derecha?

– Creo que en algunas circunstancias se ha desmarcado de lo que era su trayectoria y su discurso tradicional. Lo que no sé es si se trata de un viraje por convencimiento ideológico o por táctica electoral.

– ¿Se refiere a un endurecimiento del discurso en temas como la seguridad y la inmigración?

– Me parece que han emprendido un camino erróneo. Como responsables del Gobierno, no debemos cerrar los ojos ante un problema que pueda haber de inseguridad, eso es evidente, pero ligarlo a la inmigración no es justo y creo que hace un flaco favor a su integración efectiva.

– ¿Comunicó la parte del PNV a la del PSE-EE la decisión de que la Ertzaintza informe sobre el origen de los detenidos?

– No, es una decisión que se ha tomado en el Departamento de Seguridad y tendrá que explicar por qué lo ha hecho. Creo que es una deriva y no me gusta porque no debemos dar alas a la derecha y a la extrema derecha con mensajes que son peligrosos.

– ¿Y entonces por qué no han salido a denunciarlo hasta este momento? En otros temas en los que guardan diferencias lo suelen hacer a bombo y platillo.

– Bueno, no lo habremos dicho públicamente, pero eso no quiere decir que no se haya hablado.

Violencia callejera «No podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viviendo. La izquierda abertzale tiene que ponerse manos a la obra»

– ¿Hay que cambiar el modelo policial, como reclama Bildu?

– El de la Ertzaintza es un modelo ejemplar que ha funcionado siempre y creo que hay determinadas declaraciones que dejan bastante que desear por parte de la izquierda abertzale. Hay que poner encima de la mesa que todavía existe en Euskadi una determinada cultura de la violencia que está de alguna forma alentada por determinados sectores políticos y eso esconde una campaña de desprestigio hacia la Ertzaintza.

– ¿Ve un proceso de radicalización entre la juventud vasca?

– A mí lo que me preocupa es el grado de desconocimiento sobre lo que hemos pasado en este país en los últimos 45 años. Es una situación de desmemoria, no sé si intencionada o no. Desde luego, no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viviendo en los últimos meses en Euskadi.

– ¿Lo achaca al pulso que mantienen EH Bildu y GKS?

– Está claro que hay una lucha interna y una serie de discrepancias en las formas de actuar. La izquierda abertzale está tratando de ocultarlo, pero se tiene que poner manos a la obra y preocuparse de esas situaciones que no contribuyen a la convivencia.

– Cambiemos de tercio. ¿Va a traspasar Sánchez todas las competencias para fin de año o va a incumplir el compromiso que firmó de su puño y letra?

– Su compromiso es firme. El problema está en que las transferencias que quedan son las más complicadas. Lo importante no es la fecha del 31 de diciembre, sino que podamos seguir trabajando sin prisa para que esas competencias lleguen bien.

– Esta semana Pradales ha dado un toque de atención a Sánchez por los retrasos. ¿Lo respalda?

– Creo que lo que vino a pedir el lehendakari fue que Sánchez intente que los ministerios agilicen el trabajo lo máximo posible y que las trabas se solucionen cuanto antes. Estamos teniendo un intercambio de contactos y documentos.

«Pánico» a Vox

– Sin Presupuestos ni posibilidad de aprobar nuevas leyes, ¿qué sentido le queda a la legislatura de Sánchez?

– La legislatura también consiste en gobernar. Los Presupuestos son un instrumento importante, pero no imprescindible. Lo que sí tiene el presidente es una mayoría parlamentaria con una serie de partidos que no ven una alternativa en PP y Vox.

– ¿Es mejor un país sin Cuentas actualizadas que uno gobernado por PP y Vox?

– No es cuestión de elegir entre una cosa y otra, pero indudablemente un país gobernado por Vox nos da pánico a los que somos de izquierdas.

Exigencias lingüísticas «Me preocupa que se emprenda una cruzada elevando el nivel de euskera, eso abre una brecha en la sociedad»

– En el caso de los Presupuestos vascos, ¿ve margen para sumar algún apoyo en la oposición?

– Nosotros volvemos a tender la mano, pero la postura que han expresado los partidos de la oposición va indicando que no va a ser posible. El año pasado agotamos hasta el último minuto la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero quienes se levantaron de la mesa fueron ellos.

– Como consejero de Empleo, ¿le preocupa que el euskera sea un obstáculo para acceder a un trabajo en la Administración?

– Lo que me preocupa es que el PNV y EH Bildu hayan emprendido una cruzada peligrosa elevando el nivel de euskera para acceder a la función pública o para que puedan continuar su carrera profesional aquellos que ya están trabajando en la Administración. Eso abre una brecha en la sociedad y rompe unos consensos previos en la política de normalización lingüística.

– Si el PSE-EE tiene esa postura tan crítica, ¿por qué el 75% de sus ayuntamientos exige más euskera que el fijado por ley?

– Porque también tenemos que ver las circunstancias y el entorno lingüístico en el que nos movemos. No es lo mismo una localidad como la mía, Portugalete, que otra de una zona mucho más euskaldun.

– Ya, pero es que el índice legal ya tiene eso en cuenta. El mapa lingüístico marca que un ayuntamiento como Lasarte-Oria, del PSE-EE, debe perfilar el 57% de sus plazas, y la realidad es que exige euskera en el 84%.

– Será porque el alcalde o el equipo de gobierno habrán visto la posibilidad de elevar ese grado en función del entorno sociolingüístico. Es una decisión personal que no es reprochable.

– ¿Ve margen de acuerdo con el PNV en esta cuestión?

– En este momento ninguno, a no ser que se reformule la situación y podamos entendernos.

– ¿Con quién iba ayer en el partido de fútbol entre la Euskal Selekzioa y Palestina?

– Fui a ver el partido en apoyo a las dos selecciones: con Euskadi, porque es mi país, y con Palestina, porque la causa solidaria lo merece.

– ¿Usted apoya la oficialidad de las selecciones vascas?

– Es un tema que debemos ver en el contexto cultural, no en uno exclusivamente político. Eso no nos llevaría a ningún lugar.