Marlaska cuestiona la decisión de la Ertzaintza de publicar el origen de los detenidos: «No sirve para prevenir delitos»

«No voy a criticar la postura, pero desde la evidencia científica y lo que me dicen mis asesores no entiendo que la nacionalidad, el ... DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto en duda la utilidad de la decisión adoptada hace unos días por la Ertzaintza de hacer público el origen de los detenidos, un paso que ha generado una importante polvareda política.

La Policía autonómica, tal y como desveló la semana pasada EL CORREO, ha colgado en su web la procedencia de los detenidos e investigados por la Ertzaintza diferenciándolos en varias categorías. Por un lado, sitúa a los nacidos en Euskadi o en otras comunidades de España, y por otro, establece epígrafes como 'Magreb', 'Resto de África', 'Latinoamérica'... El Departamento de Seguridad ha optado por dar un giro a su discurso. Mientras hace solo unos meses relativizaba el problema de la delincuencia y se negaba en redondo a facilitar datos por nacionalidades, ahora defiende su publicación en aras de la transparencia y también, según se admite desde el Gobierno vasco, por la presión del PP y Vox y porque las encuestas indican que cada vez hay mayor preocupación entre la ciudadanía.

Frente a estos argumentos, Marlaska, en un foro celebrado en Madrid, también ha abogado por ser transparente pero teniendo en cuenta el «interés público y los derechos fundamentales», entre los que se incluye velar por la «dignidad de las personas y no estigmatizar a ninguna persona por su origen».

«El lugar de nacimiento, el pasaporte o DNI no es un elemento suficientemente importante», ha apostillado Marlaska, que previamente en la sesión de control en el Congreso ha vuelto a desligar la delincuencia de la inmigración. «La criminalidad no depende en gran medida de factores como la nacionalidad, el origen o la procedencia, sino de parámetros como la vulnerabilidad», ha sostenido Marlaska en la Cámara Baja.