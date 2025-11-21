El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías locales identifican a un sospechoso en el Casco Viejo. Luis Calabor

Bilbao es la única capital vasca que carece de acceso al registro de multirreincidentes

San Sebastián fue la primera en solicitarlo y Vitoria se sumó ayer a esta base de datos de antecedentes penales y medidas judiciales

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

Bilbao se ha quedado sola en Euskadi al convertirse en la única capital vasca en carecer de acceso directo al registro nacional de multirreincidentes. Vitoria ... se sumó ayer a San Sebastián, la primera en solicitarlo, al incorporarse al SIRAJ (Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia), que depende del Ministerio de Justicia y que recientemente ha abierto la puerta a las policías locales de grandes ciudades. Se trata de un archivo judicial al que pueden entrar los distintos cuerpos policiales, entre otros operadores, para conocer los antecedentes penales de un sospechoso, por ejemplo, o si pesan sobre él ordenes de detención, búsqueda o ingreso en prisión o las órdenes de alejamiento, entre otras medidas cautelares y requisitorias judiciales.

