Bilbao es la única capital vasca que carece de acceso al registro de multirreincidentes

Bilbao se ha quedado sola en Euskadi al convertirse en la única capital vasca en carecer de acceso directo al registro nacional de multirreincidentes. Vitoria ... se sumó ayer a San Sebastián, la primera en solicitarlo, al incorporarse al SIRAJ (Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia), que depende del Ministerio de Justicia y que recientemente ha abierto la puerta a las policías locales de grandes ciudades. Se trata de un archivo judicial al que pueden entrar los distintos cuerpos policiales, entre otros operadores, para conocer los antecedentes penales de un sospechoso, por ejemplo, o si pesan sobre él ordenes de detención, búsqueda o ingreso en prisión o las órdenes de alejamiento, entre otras medidas cautelares y requisitorias judiciales.

Actualmente, los agentes de la Policía Municipal de Bilbao no disponen de esa información de forma directa, sino que deben consultársela a la Ertzaintza. Según explican fuentes internas, cuando un patrullero identifica a una persona en la calle y le salta una alarma roja o naranja, puede significar que tiene alguna causa pendiente con la justicia, por lo que deben consultar con su base a través de la emisora para confirmar de qué se trata. Si es un ertzaina, será el centro de coordinación Ardatz el que haga esa gestión. En el caso de la Policía Municipal, la consulta se deriva a un operador de radio de la Policía autonómica.

Si tuvieran acceso directo al Siraj, la información sería inmediata y se ganaría tiempo, indican las mismas fuentes. «Sería muy importante porque constan un montón de datos sobre violencia de género, como órdenes de protección de víctimas, reincidentes y otros asuntos a nivel nacional», sostienen las mismas fuentes internas. Podrían darse el caso de que un individuo peligroso buscado por la Justicia quede libre si es identificado por la Policía y no aparece en los archivos.

San Sebastián fue la primera capital en solicitar que 68 agentes de la Guardia Municipal pudieran acceder a este registro, lo que se materializará antes de que termine el año. Esta petición al Ministerio de Justicia ha coincidido con la publicación de datos alarmantes sobre el aumento porcentual de detenciones de individuos con más de un arresto en la capital guipuzcoana. Se espera que las solicitudes lleguen ahora en cascada. Vitoria anunció ayer mismo que su Policía local está ya conectada al SIRAJ. Bilbao, por el momento, no ha comunicado aún que vaya a hacerlo.

Según los datos del Departamento de Seguridad, un tercio de los más de 37.000 detenidos en Euskadi en los últimos cinco años, entre 2019 y 2024, acumulaban tres o más arrestos. Sólo en 2024 fueron 850 los detenidos que ya habían pasado alguna vez por los calabozos y hasta agosto eran 539, más de dos al día, según las últimas estadísticas.

Tanto el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, como el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, han dedicado algunas de sus últimas intervenciones sobre seguridad ciudadana a solicitar que se refuercen los medios en la Justicia para que se amplíe el número de juicios rápidos, como herramienta para frenar precisamente este tipo de delincuencia reiterativa, que han atribuido en parte a «extranjeros sin arraigo». «Queremos poder decir que al delincuente en Bilbao no sólo se le detiene, sino que también se le juzga y se le condena», ha repetido Aburto en alusión a los magistrados, a los que pide una mayor contundencia.

'Caso Maialen'

La mayoría de los delitos que cometen los reincidentes atentan contra el patrimonio, como hurtos (sustracciones al descuido de cartera o móvil), robos con fuerza (en coches o pisos) o robos con violencia sobre personas (tirón de cadena), que son los que generan una mayor alarma social. Le siguen las lesiones.

La relevancia de contar con acceso a esta información tan sensible se evidenció en el caso de Maialen, la joven vitoriana de 32 años, madre de un bebé y embarazada de mellizos, asesinada por su ex, un valenciano llamado Jaime. La mujer decidió separarse después de años de malos tratos, pero su presunto asesino -el caso aún no ha sido juzgado- acabó con su vida el 27 de mayo de 2023.

El crimen, que conmocionó a la sociedad, sacó los colores al protocolo de protección de mujeres maltratadas, ya que el Gobierno vasco manejaba uno distinto al nacional. Mientras que para la Guardia Civil, Maialen era una víctima de «riesgo extremo», en Euskadi se rebajó a «bajo» porque al regresar a su tierra ella no se sentía acosada por su compañero sentimental. Él tenía prohibido acercarse a ella por una orden de alejamiento, pero la mató en la habitación del apartahotel que compartían en la capital alavesa. La pequeña estuvo 18 horas con el cadáver.