El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores

La decisión es un punto de inflexión en la estrategia del PNV y del Gobierno vasco para endurecer el discurso sobre seguridad

David S. Olabarri y David Guadilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

La Ertzaintza se ha convertido en la primera policía de España que difunde públicamente y en un documento oficial el origen de los detenidos en ... Euskadi. El texto divide en varias tablas la procedencia de las personas –separando, por ejemplo, a los que llegan en epígrafes como'Magreb', 'Resto de África' o Latinoamérica– y la tipología de los delitos, como lesiones, robos, los que tienen que ver con la libertad sexual o las estafas. Además, se ha apostado por una fórmula en la que a un ciudadano nacido en un país extranjero pero que ya cuenta con la nacionalidad española sigue siendo considerado foráneo a la hora de contabilizar los delitos. La decisión del Departamento de Seguridad es un punto de inflexión en el giro impulsado desde hace unos meses por el Gobierno vasco, con el lehendakari a la cabeza, y el PNV para endurecer su discurso sobre la delincuencia, una de las mayores preocupaciones de los vascos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  7. 7

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono
  8. 8

    La profesora de Deusto que busca el éxito del alumnado vulnerable
  9. 9 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  10. 10

    Las terrazas del Muelle de Marzana recurren a Costas para evitar su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores

La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores