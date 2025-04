Un paseo con Rudy Fernández en el Masters de Augusta: «A Rahm se le tiene mucho respeto»

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Domingo, 13 de abril 2025, 17:07 Comenta Compartir

Algo tiene el golf que, como un domador de serpientes, cuenta con una melodía que atrae a muchos deportistas. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Sainz o Pau Gasol lo practican a menudo. Este último ha «picado» a otra leyenda como Rudy Fernández, invitado de lujo a este Masters, el primer torneo que vive en directo la leyenda del baloncesto español.

«Todos me han dicho que después de estar aquí cualquier campo me va a parecer flojito. poder vivir esto es espectacular, un privilegio», bromea el exjugador, retirado el pasado curso. Como un espectador más, Rudy siguió la tercera ronda de Jon Rahm en el Augusta National. «He visto como se le tiene mucho respeto. Es un grandísimo jugador», confiesa.

«Seguro que se va a recuperar y nos va a dar una alegría», ambiciona el ganador de dos Mundiales, cuatro Eurobasket, doble subcampeón olímpico además de un bronce, tres Euroligas, siete Ligas, siete Copas... Un palmarés al que añade un paso por la NBA en Portland y Denver. Ahora, con el tiempo que antes le quitaba su rutina, le ha dado por el golf.

Rudy Fernández y su experiencia como patron en el Masters. #elmasters | @rudy5fernandez pic.twitter.com/FHbKRHaIYm — El Masters (@TheMasters_ES) April 12, 2025

Rudy comprobó de primera mano las tradiciones de Augusta. Agradeció la prohibición de móviles porque «la desconexión viene muy bien» y llamó a su madre desde un teléfono fijo desde las cabinas repartidas por el campo. Además, un miembro de seguridad le obligó a dar la vuelta a su gorra. Para atrás no está permitido llevarla.

«No le voy a dar ese gusto a Pau Gasol»

El Masters, en su objetivo de acercar el torneo al público hispanoamericano, ha invitado en los últimos años a deportistas de alto nivel para que vendan el producto. Así, el año pasado se paseó por el campo el futbolista mexicano Miguel Layún. Le acompaña su representante y un fotógrafo oficial que inmortaliza su paso.

«El golf es un deporte que no conocía hasta ahora y que estoy disfrutando muchísimo. Me enganchó Pau Gasol y ahora me pica, pero no me atrevo a jugar con él porque sé que me va a ganar y no le quiero dar ese gusto. Para mí es un deporte muy divertido pero muy irregular. Yo soy muy metódico y mentalmente me cuesta no estar bien», reconoce Rudy.

El balear es socio del club de La Finca, una zona exclusiva de Madrid donde tiene fijada su residencia. Es vecino del 'Chacho' Rodríguez, excompañero y amigo y también aficionado al golf, y de la leyenda del Real Madrid Raúl González. El hijo de este, de hecho, es el caddie de Eugenio López-Chacarra, ganador del Open de India este año.