La tropa de Rahm: el LIV mete a siete de doce jugadores en el corte del Masters y dos de ellos tienen opciones de victoria

En cada cita grande del golf siempre se despierta gran expectación acerca del rendimiento de los jugadores del LIV, la liga financiada por Arabia Saudí ... en la que juega Jon Rahm desde el pasado año. El hecho de que sus torneos se jueguen a tres días y sin cortes, motivo por el que no cuentan para el ranking mundial, hace que siempre estén bajo la lupa.

Este Masters, por supuesto, no es una excepción. Doce miembros del LIV -hace un año fueron trece, ahora falta Adrian Meronk- han acudido a la cita y siete de ellos han superado el corte. Son, en orden, Bryson DeChambeau (-7), Tyrrell Hatton (-5), Patrick Reed (-3), Bubba Watson (-1), Rahm (+2), Charl Schwartzel (+2) y Joaquin Niemann (+2).

Por contra, se han quedado fuera Dustin Johnson (+3), Sergio García (+4), Brooks Koepka (+5), Cameron Smith (+5) y Phil Mickelson (+5). Sin duda, la gran decepción ha sido la del jugador español, ganador esta temporada en Hong Kong y que venía en un buen momento para soñar en pelear por su segunda chaqueta verde.

Así las cosas, el LIV se encomienda a DeChambeau, ganador del US Open el pasado mes de junio (su segundo grande tras el US Open 2020), para volver a reivindicarse en el golf tradicional y silenciar a los críticos que dicen que su liga no es competitiva. 'El Científico', competidor nato, es un firme candidato a ganar el Masters. Está a dos golpes de Justin Rose.

Desde la fundación del LIV en 2022 dos jugadores han ganado majors en las filas del rompedor circuito. El primero fue Brooks Koepka con el PGA Championship de 2023. Luego llegó el triunfo de DeChambeau. De los doce jugadores presentes, siete saben lo que es ganar el Masters y, por tanto, acudirán siempre que lo deseen.

Estos 'elegidos' son Mickelson (2004, 2006, 2010), Watson (2012, 2014), Schwartzel (2011), Sergio (2017), Reed (2018), Johnson (2020) y Rahm (2023). En total, los 54 jugadores que conforman el LIV atesoran 28 títulos repartidos en catorce campeones. El vizcaíno, además de la chaqueta verde, levantó el US Open de 2021.

Por otro lado, los rectores del Masters se niegan por el momento a hacer exenciones a los jugadores del LIV. Más allá de reservarse invitaciones -este año la ha recibido Niemann-, no valoran premiar el rendimiento en la liga saudí para lograr clasificación al torneo de los maestros. Sí lo han hecho ya los Abiertos Británico y de Estados Unidos.

«Somos un torneo de invitación»

«Actúan de forma independiente. Respetamos sus decisiones. Somos un torneo de invitación, hemos considerado casos especiales», deslizó el presidente de Augusta, Fred Ridley. «Haremos un examen exhaustivo de nuestras calificaciones», añadió sobre invitar al campeón del BMW Championship, uno de los torneos más importantes del circuito europeo.