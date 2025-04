«Ha habido fallos en todo, pero el fin de semana puede ser otra historia», lanza Rahm tras su gris inicio en el Masters

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Viernes, 11 de abril 2025, 02:29 Comenta Compartir

«Nada bueno», lanza cariacontecido Jon Rahm minutos después de acabar su nefasta primera ronda en el Masters. Con la segunda pregunta ante los periodistas desplazados hasta Augusta, entre los que se encuentra EL CORREO, el vizcaíno entra a detallar lo que ha sucedido este jueves: «Ha habido fallos en todo», inicia.

«En este campo si no la pones en calle es imposible (ha cogido ocho de catorce). He estado fuera de posición demasiado. En el 1, en el 2, 4, 5,7, en el 9 he tenido suerte... Demasiados hoyos en los que ya era rezar un poco para salvar el par. Todo empieza desde el tee», explica Rahm, que graba todos los golpes en su memoria.

¿Algo positivo? Sí. «Ha habido swings muy buenos. El del 13, el del 14, el segundo del 9, el 8... Con los hierros he estado muy cómodo, ha habido golpes buenos: 4, 5, 6... En el segundo del 11 el viento ha cambiado y me ha mandado la bola fuera de green», lamenta el de Barrika. «Una pena no haber metido un par de putts y estar más cerca del par», apostilla.

🚨🐎🦵 #WATCH — Jon Rahm was not a happy camper on the 9th tee following his tee shot. pic.twitter.com/Pr5mG166En — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) April 10, 2025

¿Qué le pasa a Rahm? ¿En qué punto están esas mejoras de las que ha hablado en ocasiones, la última vez en la rueda de prensa previa? «Es difícil de explicar. Son compensaciones que llevo haciendo año y medio, pero siguen saliendo en momentos que no hacen falta», trata de explicar, de forma ambigua, el doble ganador de majors.

Confianza

Sin embargo, el campeón de la chaqueta verde en 2023 es optimista. «Estoy confiado. Es un campo de golf muy difícil. Se va a poner más difícil. Si puedo tener un buen comienzo, hacer una ronda enen los 'sesentas' mañana, entonces el fin de semana podría ser una nueva historia», lanza un Rahm que este viernes arrancará a las 16.26 horas de España.