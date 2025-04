Rahm sigue enredado en Augusta

Como si el tiempo no hubiera pasado, Jon Rahm sigue sumergido en una pesadilla en el Masters. Hace un año, cuando terminó su peor participación ... en el torneo de los maestros (+9 y puesto 45), dijo que dicho traspiés suponía «una motivación para jugar mejor en la próxima cita». Tras la primera jornada la película se parece mucho más al thriller experimentado doce meses atrás que a la fantasía de 2023, cuando acabó vestido de verde.

Incómodo, por momentos visiblemente muy molesto con lo que estaba sucediendo, el vizcaíno empezó con mal pie el asalto a su segundo título en Augusta. Su tarjeta reflejó un +3 con el corte proyectado en un golpe por encima. La misión se ha puesto tan cuesta arriba que alcanzar al líder Justin Rose -el inglés lo bordó y se fue hasta -7- resulta una quimera. La mayor remontada tras una primera ronda son los siete golpes que Tiger Woods levantó en 2005. Así las cosas, poder competir el fin de semana parece un mal menor para Rahm.

75 golpes necesitó Rahm para completar el recorrido. El líder Justin Rose lo hizo en 65

Le salieron muy pocas cosas al de Barrika. Mal desde el tee -cogió ocho de catorce calles-, tampoco estuvo mejor en el green, donde cometió hasta dos tripateos para mandar al traste sus opciones de sentirse competitivo en la meca del golf. Sus hierros enmendaron muchos de los errores cometidos en la salidas, como el golpazo en el primer hoyo para después salvar el par, pero a veces se pasó de largo a la hora de buscar las banderas.

En fin, Rahm no se sintió a gusto en casi ningún momento. Visibilizó su enfado dándole una patada a su drive tras iniciar el noveno hoyo. Venía de firmar su segundo tripateo tras tener incluso opción de eagle en el octavo desafío. «Oh my god!», soltó incluso el vizcaíno, que no encontraba respuesta a lo que sucedía. Miraba una de las tablas de resultados repartidas por el campo y suspiraba cuando veía al actual campeón Scottie Scheffler con un -4 que le catapulta de nuevo al favoritismo. Desearía verse ahí.

Clasificación 1ª ronda

1. Justin Rose (Inglaterra) -7 2. Corey Conners (Canadá) -4 -. Scottie Scheffler (Estados Unidos) -4 -. Ludvig Aberg (Suecia) -4 5. Tyrrell Hatton (Inglaterra) -3 63. Jon Rahm +3

Cuando un palo funcionaba, el otro no. Tan solo en un hoyo, el tercero, todo salió como mandan los cánones. Por ejemplo, en el once, cuando enlazó por primera vez dos calles, un mal hierro le hizo no encontrar green y encomendarse luego a un putt lejano para salvar el par que no quiso entrar. Inauguraba con un +4 el Amen Corner, del que salió con un birdie para +3 después de rozar un eagle en el 13 que le hubiese dado alas.

Cincuenta mejores

Restarle golpes a la recta final del recorrido es muy difícil. Y eso que, tras irse a los árboles en el hoyo quince, recuperó tan bien que incluso tuvo opción de birdie. No metió ninguno de esos que levantan a los aficionados y hacen sacar el puño. No era el día. Apenas se labró cinco buenas opciones de rebajas y Rahm está al filo de la eliminación. En el Masters superan el corte los cincuenta mejores (y empatados en ese puesto) y tras la primera jornada el corte está en +2.