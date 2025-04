El Masters, una batalla continental

Cada dos temporadas el mundo del golf empieza a vislumbrar el torneo de los torneos. Estamos en año Ryder y eso significa que cada gran ... escenario reunirá a los 24 potenciales jugadores que se citarán en septiembre en Nueva York. El Masters será desde este jueves la primera toma de contacto entre los mejores del mundo, congregados de nuevo. No comparten el resto de certámenes desde 2022, cuando el LIV emergió y empezó a fichar a un importante número de figuras. La competición que enfrenta a Estados Unidos con Europa es una de las disciplinas deportivas más importantes del planeta y para los protagonistas jugarla supone cumplir un sueño de niño. Con Jon Rahm a la cabeza, el equipo del Viejo Continente defenderá el título conseguido en Roma, escenario de múltiples piques entre jugadores, por lo que la cita es esperada por muchos para resolver viejas rencillas.

Más allá de la ausencia por lesión de Tiger Woods, un mito viviente que no deja de encadenar lesiones -la última la rotura del talón de Aquiles-, no hay grandes nombres que se echen en falta en la lista de participantes del Masters. Estarán los mejores. Por ranking mundial, pero sobre todo por jerarquía, a la cabeza del equipo europeo estará Rory McIlroy. El norirlandés parece haber mejorado en la faceta mental, la que reconoció haberle arruinado en Pinehurst un Abierto de los Estados Unidos que tenía ganado el pasado junio. Aquel niño prodigio que en 2011, con 22 años, estrenaba su palmarés en los grandes no levanta uno desde 2014. Solo le falta vestir la chaqueta verde para completar el círculo. El año pasado fue tercero.

El siguiente europeo que aparece en la desvirtuada clasificación mundial -los torneos del LIV no otorgan puntos y sus jugadores no dejan de caer posiciones- es Ludvig Aberg. El joven sueco, 25 años y número cinco del planeta, se estrenó en Augusta el año pasado con un subcampeonato. Esta temporada ha ganado The Genesis, aunque no pasó el corte en The Players, considerado el quinto grande.

El siguiente en discordia es el noruego Viktor Hovland, número ocho del mundo. Aunque viene de ganar el Valspar, no está cuajando una gran temporada. Luego están los candidatos que son miembros del LIV, con Rahm a la cabeza. Tyrrell Hatton, ganador de los últimos Dubai Classic Desert y Alfed Dunhill Links, es un firme candidato a vestir la preciada prenda. Tampoco se puede descartar a un Sergio García que tiene entre ceja y ceja estar en la Ryder.

La legión de Scheffler

En el equipo americano destaca el mejor jugador del planeta, Scottie Scheffler. El actual campeón olímpico defiende su segundo entorchado en Augusta. En su contra juega el hecho de no haber podido preparar como hubiese deseado el inicio de temporada. Se cortó en un dedo mientras cocinaba la cena de Navidad y la avería fue tal que en enero no cogió un palo. Logró ser tercero en el Genesis y segundo en el reciente Houston Open, pero en The Players no pasó de la vigésima posición.

Collin Morikawa y Bryson DeChambeau suponen las otras esperanzas 'yankees' toda vez que Xander Schauffele, ganador en 2024 de dos 'majors' como el PGA Championship y el Abierto Británico, ha vuelto hace poco de una importante lesión. Genios como Brooks Koepka y jugadores regulares como Russell Henley y Justin Thomas también buscan afinar su juego de cara a la gran cita neoyorquina.