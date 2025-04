Horarios del Masters de Augusta y dónde ver por televisión: ¿Cuándo juega Jon Rahm?

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Martes, 8 de abril 2025, 18:55 Comenta Compartir

Quedan dos días para el Masters la organización del torneo celebrado en Augusta ha anunciado los horarios de los partidos de las dos primeras rondas, correspondientes al jueves y al viernes. Jon Rahm jugará en uno de los tríos más potentes ya que compartirá recorrido con Wyndham Clark y Tommy Fleetwood. Apenas tendrá tiempo para descansar demasiado porque jugará por la tarde el primer día y por la mañana al siguiente.

A las 13.34 hora local (19.34 en España) comenzará el vizcaíno su novena participación en el Masters. El viernes lo hará a las 10.26, las 16.26 en España. Estará acompañado de Clark -31 años, reside en Scottsdale, Arizona, como Rahm-, ganador del US Open en 2023 y que afronta su segunda aparición en Augusta tras no superar el corte hace un año. Este año ha sido quinto en Houston. En 2024 conquistó el Pebble Beach y fue subcampeón en el Arnold Palmer y The Players, considerado el quinto grande.

Por su parte, Fleetwood regresa al Masters después de ser tercero en 2024, su mejor resultado en sus ocho apariciones, mismo número que Rahm. Cuenta con top-5 en todos los 'majors', incluidos dos subcampeonatos en el US Open 2018 y Abierto Británico 2019. El año pasado se alzó con la medalla de plata en los Juegos de París que vieron coronar a Scheffler tras la caída de Rahm en la parte final. Fleetwood, 34 años y natural de Southport, Inglaterra, fue tercero en el Open de España de Madrid, donde el vizcaíno perdió el play-off con Ángel Hidalgo. Ganó la Ryder de 2023 en Roma junto a Rahm.

Thursday Featured Groups Schedule. #themasters



9:47 a.m. Collin Morikawa, Joaquin Niemann, Min Woo Lee



10:15 a.m. Scottie Scheffler, Justin Thomas, Jose Luis Ballester



1:12 p.m. Rory McIlroy, Ludvig Åberg, Akshay Bhatia



1:34 p.m. Jon Rahm, Wyndham Clark, Tommy Fleetwood — The Masters (@TheMasters) April 8, 2025

El 'León de Barrika' es uno de los cuatro jugadores españoles en liza. Debuta Josele Ballester (21 años, Castellón de la Plana), que acude como campeón del US Open en categoría amateur. Dicho honor le permite jugar contra el actual defensor de la chaqueta verde, Scottie Scheffler. Junto a ellos estará otro buen jugador como Justin Thomas. Jugarán a las 16.15 hora española el jueves y 19.23 del viernes.

Cuatro españoles

José María Olazabal llega con 35 Masters en el zurrón (de los presentes solo Fred Couples, 39, y Bernhard Langer, que se despide este curso cuando alcance 41 apariciones, tienen más que él) tras superar el corte el año pasado y acabar con el mismo resultado (+9) que Rahm para empatar en el puesto 45. A sus 59 años, el de Hondarribia, ganador en 1994 y 1999, jugará con Thriston Lawrence y Brian Campbell a partir de las 17.10 del jueves y las 14.02 del viernes, ambas horas españolas.

Por último, Sergio García, al que nadie puede descartar como candidato al título. Chaqueta verde en 2017 tras superar en el playoff a Justin Rose, 'El Niño' de 45 años compartirá recorrido junto a Lucas Glover y Daniel Berger a partir de las 18.22 del jueves y 15.14 del viernes. Será su major número cien, un número redondo que refleja la brillante carrera del de Borriol.

Puede consultar todos los tee times en este enlace.