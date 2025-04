Día para olvidar de Sergio García, José María Olazabal y Josele Ballester en el Masters

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Sábado, 12 de abril 2025, 00:56 Comenta Compartir

Nefasto día para los representantes españoles. La insulsa tarjeta de Jon Rahm quedó en estupenda al compararla con el resultado de Sergio García, Josele Ballester y José María Olazabal. Había muchas esperanzas depositadas en Sergio, ganador del LIV Hong Kong este año y que venía en plena forma. Pero el de Borriol, tras jugar al par el jueves, se fue hasta un doloroso +4 que le dejó fuera del corte, al igual que el año pasado. «Me ha costado pegar golpes con confianza y no he tenido buena fortuna con los putts», reconoció el ganador del Masters en 2017, que tendrá que esperar otro año más para el asalto a su segunda chaqueta verde.

Pese a un gran inicio, Olazabal también se quedó fuera tras sufrir en la segunda mitad del recorrido. El de Hondarribia estaba jugando a la perfección pero en este campo los errores se pagan muy caros. Su +2 en el día le llevó a un +7 global un año después de obrar el milagro y competir el fin de semana. «Venir aquí y ver este paisaje, solo eso, ya es un privilegio. Y venir por el motivo que es, que es haber ganado el torneo, es más especial aún. En ese sentido siempre es agradable», deslizó el jugador guipuzcoano de 59 años.

Por último, Josele Ballester dijo adiós en su debut. El jugador amateur logró la clasificación al imponerse en el Abierto de Estados Unidos para aficionados pero no pudo domar al Augusta National. Terminó el primer día con +4 y el viernes jugó seis por encima del par. El jueves el de Castellón de la Plana protagonizó una de las anécdotas del día al ser pillado mientras orinaba en un arroyo. «¿En serio? No me lo puedo creer. Pero si tiene un baño nada más cruzar el puente. Nada, anécdota de novato. El año que viene le enseño dónde están», lanzó un vacilón Rahm.