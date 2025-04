Rahm se reconcilia a medias con Augusta

Carlos Nieto Enviado especial. Augusta Sábado, 12 de abril 2025, 21:38 | Actualizado 22:48h. Comenta Compartir

Un brillante inicio de Jon Rahm en la tercera jornada del Masters se diluyó como la espuma en un desafortunado final para que, después de 54 hoyos, el vizcaíno se sitúe al par del campo. Este sábado, sin la presión de pasar el corte que sufrió la víspera ni la tensión que propicia jugarse el campeonato, rebajó dos golpes al Augusta National, cosecha insuficiente en cualquier caso para lo primordial, recuperar la confianza perdida y ajustar esos problemas con el drive que atraviesa durante el último año.

«Había swings que, entre comillas, eran buenos que la bola no iba donde yo quería», lamentó Rahm tras tirar 70 golpes en su penúltima vuelta del Masters. El de Barrika sigue enredado desde que cambiara la varilla de su palo para el LIV de Nashville, en junio del año pasado. No termina de encontrar comodidad en sus giros de cadera y eso resulta primordial en este deporte para no comenzar cuesta arriba cada hoyo. «Estoy muy cerca de lo que ando buscando», expresó con firmeza ante los medios desplazados a Augusta.

En otro día soleado, sin mucho viento, Rahm salió en modo arrollador dispuesto a honrar al 'Día del Movimiento'. Con tres birdies en los tres primeros hoyos, el campeón de la edición de 2023 tenía mucho que decir. Una salida fulgurante que le llevó por primera vez en el torneo a situarse bajo par. Lo consiguió gracias a su gran acierto con el putt, el palo que le atormentó la víspera.

Y es que el viernes, salvo el que metió en el 18 desde tres metros para pasar el corte, no embocó ninguno superior a dos metros. Su único birdie, de hecho, lo logró desde el bunker. Pues bien, esta vez enlazó tres putts desde cinco metros y medio, tres y algo más de cuatro. Otro similar en el par 3 del cuarto desafío evitó el bogey. En fin, Rahm se encontraba a gusto. Además, estuvo muy acertado desde el tee salvo un grosero error en el último hoyo. Hasta ese momento había cogido casi todas las calles –'falló' la del dos por «un palmo»–.

70 golpes necesitó Rahm, por los 75 del jueves y 71 del viernes. En total, marcha al par del campo

Fuera de las cintas, desapercibido entre el público, otro competidor nato como Rudy Fernández alucinaba con el de Barrika. «He comprobado que se le tiene muchísimo respeto. Creo que mañana nos va a dar muchas alegrías», deslizó el histórico jugador de la selección española de baloncesto. Dos habituales como el chef José Andrés y la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, tampoco perdían detalle del partido que el vizcaíno compartió con Zach Johnson, un campeón del Masters (2007) que se fue a -6 en el día.

Desde once metros

El tripateo (su tercero en esta edición tras los dos del jueves) en el quinto hoyo comenzó a gripar el motor de Rahm. Sacó adelante los dos siguientes y en el ocho con un gran hierro se dejó un putt de tres metros que convirtió en birdie. Cerraba los nueve primeros hoyos, «que son mucho más fáciles», con -3 y arrancaba la segunda mitad con un bogey cantado desde que no encontrara green con su segundo tiro. Volvió a reconciliarse con dos birdies, el del 16 conseguido desde once metros de forma asombrosa, y se relamía pensando en un domingo divertido. Pero no la sacó bien desde el bunker del 17 y su horrenda salida del 18, en el que tuvo que devolver su bola a la calle tras irse a los árboles, empañaron su reacción.