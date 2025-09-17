Estados Unidos llora la muerte de Robert Redford y hasta Trump reconoce que «era un grande» El fallecimiento del actor este martes a los 89 años ha dejado una cascada de reacciones de admiración y duelo

Ninguna de sus interpretaciones recibió un Oscar (sí se llevó uno como director y el honorífico) ni tampoco cuenta con una estrella en un Paseo de la Fama que sin él pierde brillo, pero pocos en planeta fueron este martes inmunes a la muerte de Robert Redford. Desde fans huérfanos de su expresiva mirada azul hasta compañeros de profesión, pasando por políticos. Incluso Donald Trump tuvo que rendirse y decir algo agradable de un actor abiertamente demócrata que no tuvo reparos en criticar al magnate republicano ni avisar sobre los peligros de votarle. Las redes sociales se llenaron de imágenes de un intérprete que ya era un mito antes de fallecer en su casa de Utah este martes.

Precisamente, el presidente de Estados Unidos fue uno de los primeros en lamentar su muerte: «Hubo una época en que era el más popular. Creo que era un grande», reconoció. Desde el lado opuesto, ideológicamente hablando, Hillary Clinton mostraba en redes sociales su admiración por el actor. «Siempre admiré a Robert Redford, no sólo por su legendaria carrera como actor y director, sino por lo que vino después. Él defendió valores progresivos como la protección del medio ambiente y el acceso a las artes mientras creaba oportunidades para nuevas generaciones de activistas y cineastas. Un verdadero icono americano». El ex presidente Obama o Spencer J. Cox, gobernador de Utah, estado en el que se había establecido Redford y donde falleció, también mostraron su pesar.

Sin duda, entre las reacciones más emotivas han estado la de sus compañeras de reparto. Barbra Streisand, Meryl Streep o Jane Fonda con la que conformó una de las parejas cinematográficas más exitosas. Nada menos de cinco películas rodaron juntos, la última de ellas, 'Nosotros en la noche' en 2017. Antes, 'Me casaré contigo', 'La jauría humana', 'Descalzos por el parque' y 'El jinete eléctrico'. Se dice que su amistad con la actriz, conocida activista, despertó la conciencia política y social de Redford. Ayer, ella admitía haber estado llorando desde que recibió la noticia. «Me golpeó fuerte esta mañana cuando leí que Bob se había ido», resumió.

En 1973, 'Tal como éramos' reunió al actor con Barbra Streisand. Juntos pasaron a ser la pareja de moda. Pese a los rumores, nunca llegaron a más pero la relación entre ambos era excelente. Tanto, que fue ella la encargada de darle el Oscar honorífico en 2002. «Era carismático, inteligente, intenso, siempre interesante, uno de los mejores actores por siempre», definió este martes.

La escena en la que Denys Finch Hatton (Redford) lava el pelo a Karen Blixen ( Meryl Strrep) en 'Memoria de África' es sin duda una de las más recordadas por la finura con la que retrata el erotismo entre ambos personajes. La química personal entre ambos intérpretes era evidente. Ella ha reconocido que él «era el que mejor besaba' y que en la quinta escena rodada juntos ya estaba enamorada de él. Repitieron juntos en 'Leones por corderos', dirigida en 2007 por el fallecido actor. Ella en el papel de una ambiciosa periodista y él en el de un profesor de la universidad de California. Lejos de romances de papel couché, los dos intérpretes eran amigos muy próximos. Streep se sumó a los homenajes con un comunicado que envió a la revista 'People': »Descansa en paz, mi querido amigo« y añadió: »Uno de los leones se ha ido«. Bien podría referirse a ese último film juntos, pero tampoco sería descartable que se refiriese a los leones que utilizan como atalaya la tumba de Denis en la sabana y a los que se hace referencia al final de 'Memorias de África'.

Demi Moore, coprotagonista en 'Una proposición indecente' utilizó Instagram para compartir un clip del film y unas sentidas palabras en las que transmite el cariño y admiración que sentía por el actor fallecido.

Con Mia Farrow compartió papel principal en 'El gran Gatsby' y ella le recordaba como una persona «amable, inteligente, talentoso, compasivo, sensible, divertido, digno de confianza y veraz, una persona ética que se preocupaba profundamente por su familia y por Estados Unidos». «Encarnaba todo lo que valoramos y buscamos en nuestros líderes».

La lista de compañeros que se han mostrado afectados por la noticia es enorme y la conforman nombres como Rosie O'Donnell, Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, William Shatner, Julianne Moore, Kerry Washington, Marlee Matlin o Ethan Hawke. No faltó Mark Ruffalo, tan implicado política y socialmente como Redford. Se despide de él en una emotiva carta. «Así es como se ve un verdadero héroe estadounidense», escribió antes de definirle como «un hombre que reunió a la gente, practicó la empatía y creó organizaciones que mejoraron vidas e incluyeron a todos los interesados. Por favor, recordadlo bien».

La actriz Octavia Spencer afirmó que «desde Butch Cassidy hasta Sundance, unió arte y activismo de un modo que pocos han conseguido». «Su fuerza serena vivirá en cada plano que dirigió, cada festival que impulsó y cada artista al que animó». Leonardo DiCaprio le definió como «actor, activista, apasionado ambientalista y defensor de las artes». «Su impacto perdurará durante generaciones», concluyó.

El tributo de Morgan Feeman, con el que trabajó en 'Brubaker' y 'Una vida por delante', deja clara la estrecha relación entre ambos gigantes de la pantalla. Recordó que la amistad surgió en el rodaje del drama carcelario, en 1980, y destacó que su segunda película fue «un sueño hecho realidad». «Descansa en paz, mi amigo».

Para Antonio Banderas, el californiano era «un icono del cine en todos los sentidos». «Su talento nos seguirá emocionando para siempre, brillando en cada fotograma y en nuestra memoria. Descanse en paz», escribió el actor español. Mientras que Jaime Lee Curtis colgó un post en su Instagram en el que hizo referencia a las múltiples facetas de Redford.

Entre el gremio de los directores, tanto Jamen Gunn, actual responsable de 'Superman', como Ron Howard ('Apollo 13' o 'Una mente maravillosa') elogiaron sus trabajos. El primero incluso publicó su lista de películas preferidas, en la que curiosamente no aparece 'El Golpe'. «Crecí con sus películas: sus interpretaciones sencillas, sin artificio y con gracia constante. Fue LA estrella de cine y será muy extrañado. Descanse en paz, Robert»

Howard se mostró agradecido por sus films y lo calificó como «una figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas como actor, productor y director, y por haber impulsado el cine independiente en Estados Unidos. Transformador artístico».

'Todos los hombres del presidente' es, sin duda, otro de los títulos imprescindibles de la filmografía del rubio de oro del cine. En ella, interpretó a Bob Woodward, el periodista del 'Washington Post' que junto a Carl Bernstein (al que daba vida Dustin Hoffman) destapó el Watergate.

Ayer Woodward se despedía emocionado de su alte ego cinematográfico. «Lo quería y lo admiraba: por su amistad, su ardiente independencia y la forma en que utilizaba cualquier plataforma que tenía para ayudar a hacer del mundo un lugar mejor, más justo y más brillante para los demás». Queda claro que Redford nunca necesitará una estrella en el Paseo de la Fama para ser recordado.