Dos matrimonios y varios 'affaires' con actrices famosas: las cinco mujeres de Robert Redford

Con su físico y su fama como estrella de Hollywood, Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, pudo haber tenido miles de ... relaciones sentimentales con mujeres de todo el planeta. Sin embargo, el admirado actor y director de cine no fue excesivamente pródigo en sus conquistas amorosas optando en la mayoría de las ocasiones por la cautela. Se podría decir incluso que era un hombre muy poco enamoradizo. Y eso que pasó de ser en su juventud el típico galán de película para, a medida que pasaban los años, despertar pasiones en su madurez. El co-protagonista, junto al también desaparecido Paul Newman de la inolvidable 'Dos hombres y un destino', sólo se casó dos veces y, entre medias, tuvo un puñado de escarceos más o menos sonados. A continuación, presentamos la nada extensa lista de las mujeres que le robaron su corazón en diferentes momentos de su vida.

1 Lola van Wagenen: su primera esposa y una tragedia en común

Parece increíble conocer que una estrella de Hollywood de su talla no pensara en su juventud con convertirse en actor. En realidad, el sueño de Robert Redford era ser artista y, con esa idea en mente, abandonó EE UU en 1955 para trasladarse a París, cuna de la grandes pintores y escultores. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había sido una mala idea al carecer del talento necesario para ganarse la vida con un pincel en la mano. Sin embargo, su aventura francesa no fue en balde ya que conoció a la que sería su primera mujer, Lola van Wagenen, una estudiante de Historia de buena familia y miembro de la iglesia mormona. La joven le ayudó a superar su depresión por la muerte de Martha, su madre, y de paso sus problemas con el alcohol. Se casó con ella en 1958 tras emprender con éxito su carrera como actor, primero en la televisión y después en el cine.

Durante los 27 años de matrimonio, la pareja tuvo cuatro hijos en común Scott, que falleció a los pocos meses de nacer de muerte súbita, Shawna, James y Amy. La tragedia les unió todavía más pero su relación tenía fecha de caducidad. Pese a ser una de las parejas más estables de Hollywood que vivía en un rancho en Utah en pleno contacto con la naturaleza, Redford y van Wagenen decidieron poner fin a su matrimonio de mutuo acuerdo en 1985. El anuncio de la ruptura conmocionó a la prensa rosa y a su hija Amy, que la califica como una de sus peores experiencias vitales. A partir de ese momento, el actor quedaba libre para iniciar una serie de nuevas y breves aventuras amorosas como el 'affaire' que tuvo con la modelo francesa Nathalie Naud, con la que se llevaba 26 años de diferencia

2 Kathy O'Rear: una diseñadora de vestuario con química

Más seria fue la relación del actor con Kathy O'Rear, una diseñadora de vestuario. Pese a la química que desprendían juntos cuando acudían a algún acto social, la relación no se alargó en el tiempo. Y es que el actor parecía más preocupado por uno de sus proyectos más conocidos, el Festival de Cine de Sundance, que por mimar su relación de pareja. Su trabajo como actor, director y productor ocupaban casi toda su agenda vital.

3 Debra Winger: amor durante un rodaje

En el mundo del cine, es habitual que un actor famoso se enamore de su compañera de reparto. Pues eso es precisamente lo que le sucedió a Redford con Debra Winger, una actriz en alza con quién compartió protagonismo en la película 'Peligrosamente juntos' rodada en 1986. Fue un romance sonado, pero finalmente se quedó en una bonita pero breve historia de amor.

4 Sonia Braga: siete años de relación sin pasar por el altar

Más mediática todavía fue su relación sentimental con Sonia Braga, una bella actriz brasileña que se hizo famosa en Hollywood por la película 'El beso de la mujer araña'. Contra todo pronóstico debido a su diferencia de edad, la pareja se mantuvo unida durante siete años. Como es lógico, en más de una ocasión sonaron campanas de boda, pero Redford no estaba por la labor de volver a casarse. Quizás esa fue una de las razones por las que al final su historia de amor acabó en ruptura.

5 Sibylle Szaggars: una pintora para ser su segunda esposa

Sin embargo, el conocido actor sí que optó por formalizar su relación sentimental con la pintora alemana Sibylle Szaggars, que se convertiría en su segunda y definitiva esposa en 2009 tras conocerla en el festival de Sundance en 1996. Casualidades del destino, ella era todo lo que el actor soñaba con convertirse en su juventud. Quizás por eso se llevaron tan bien desde el principio forjando primero una relación de amistad, ya que les unía otros intereses compartidos como la defensa del medioambiente o la espiritualidad. De hecho, incluso fueron galardonados con el premio Príncipe Rainiero de las Artes por su labor juntos. No muy aficionada a los focos mediáticos, la pareja disfrutó de su vida en común desde la intimidad hasta el fallecimiento del actor que era, además, abuelo para siete nietos fruto de su primer matrimonio.