Robert Redford con su segunda mujer, Sibylle Szaggars. Agencias

Dos matrimonios y varios 'affaires' con actrices famosas: las cinco mujeres de Robert Redford

La estrella de Hollywood no era una persona muy enamoradiza en su vida privada y mantuvo un perfil bajo en sus conquistas amorosas a lo largo de su vida

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:42

Con su físico y su fama como estrella de Hollywood, Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, pudo haber tenido miles de ... relaciones sentimentales con mujeres de todo el planeta. Sin embargo, el admirado actor y director de cine no fue excesivamente pródigo en sus conquistas amorosas optando en la mayoría de las ocasiones por la cautela. Se podría decir incluso que era un hombre muy poco enamoradizo. Y eso que pasó de ser en su juventud el típico galán de película para, a medida que pasaban los años, despertar pasiones en su madurez. El co-protagonista, junto al también desaparecido Paul Newman de la inolvidable 'Dos hombres y un destino', sólo se casó dos veces y, entre medias, tuvo un puñado de escarceos más o menos sonados. A continuación, presentamos la nada extensa lista de las mujeres que le robaron su corazón en diferentes momentos de su vida.

