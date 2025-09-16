El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Redford, con sus hijos Shawna, Amy y James, durante su estancia en Mijas (1966). Álbum familiar

La estrella que se encontró a sí misma en España

El actor se refugiaba en Mallorca y la sierra malagueña cuando no tenía claro su futuro: ¿debía dedicarse a la pintura o al cine?

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:56

La pasión que sentía por España no se limitaba a la tortilla de patatas con chorizo. Ni a los vinos riojanos, que eran su perdición. ... Robert Redford encontró en nuestro país un refugio intermitente, que le daba fuerzas cuando más lo necesitaba. Todo empezó cuando apenas tenía 19 años y nadie apostaba por él. En apariencia no era más que un mocetón californiano que medía 1,77 metros y pesaba 68 kilos de puro músculo. Nadie se imaginaba que se convertiría en una de las mayores estrellas de Hollywood. En aquella época, la mayor parte de sus energías las había invertido en el deporte. Eso sí, no le había cundido nada la beca de béisbol para estudiar en la Universidad de Colorado.

