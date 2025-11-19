El PSE reprocha a Etxanobe que anunciara la rebaja en el transporte de «forma unilateral»

La renovación de los descuentos en el transporte público sigue en el aire. La intención del ala jeltzale es extenderlos y ampliarlos entre el ... 1 de enero y el 20 de febrero al 50% –ahora están al 40%–, pero sus socios en el Gobierno, el PSE, exigen garantías legales para adoptar la medida y remarcan que estos descuentos están amparados en un real decreto emitido por el Ejecutivo central, que estará en vigor, de momento, hasta el 31 de diciembre.

Goyo Zurro, apoderado socialista, ha asegurado este miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia que su partido comparte «el fondo» de la propuesta para prolongar los descuentos que planteó la diputada general, Elixabete Etxanobe, «de forma unilateral», pero no «el método», aunque ha apuntado que hay tiempo para «resolverlo». Por su parte, desde el PNV, Unai Lerma ha negado que exista «inseguridad jurídica», aunque, ha añadido, si hay «dudas», habrá que «revisarlo y convencer a todos los participantes».

Estas declaraciones las han realizado durante el debate de una moción presentada por el PP, y transaccionada con Elkarrekin Bizkaia, para establecer un descuento de «al menos el 40%» en el transporte público, independientemente de las medidas que adopte el Gobierno central. La propuesta ha logrado el apoyo de EH Bildu, pero ha sido rechazada al oponerse jeltzales y socialistas.