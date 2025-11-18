El Gobierno vasco recula y permitirá los descuentos en el transporte público hasta el 20 de febrero

El Gobierno vasco recula y permitirá ahora que los descuentos en el transporte público de Bizkaia se mantengan y se amplíen en el comienzo del ... próximo año. En un giro de 180 grados en apenas una semana, el Ejecutivo autonómico ha pasado de no verlo claro por falta de seguridad jurídica a prometer que la rebaja en las tarifas se aprobará «tal y como estaba planteado». Eso significa que la bonificación se elevará del 40% actual hasta el 50% de la tarifa entre el 1 de enero y el 20 de febrero.

La portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, ha asegurado este martes que la prórroga de los descuentos se va a aprobar «tal y como estaban planteado, pero con el aval jurídico correspondiente». Sus declaraciones llegan apenas unos días después de lo sucedido en el Consorcio de Transportes de Bizkaia. El ente mancomunado se reunió para sacar adelante la propuesta de la Diputación de mantener los incentivos a partir de enero independientemente de lo que decida el Gobierno central, que aún no ha movido ficha.

Sin embargo, a pesar de que el PNV tiene mayoría en el organismo, el CTB tumbó la iniciativa. Y lo hizo por la ausencia clave de los cinco representantes del Departamento de Hacienda, en manos jeltzales. Lo que otorgó la mayoría al PSE, que se opone a la propuesta por falta de seguridad jurídica. Al no haber aprobado aún el Gobierno central el decreto que ampararía la medida, los socialistas se inclinan por no prorrogar los descuentos.

Hacienda mantuvo un discurso similar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha explicado que el desplante de la consejería que lidera Noël d'Anjou respondió a «una pura cuestión de seguridad jurídica que pretendía evitar que los descuentos no tuvieran respaldo legal». La portavoz ha insistido en que «todavía tenemos tiempo suficiente para volver a plantear el asunto con este aval jurídico, de modo que los descuentos se van a aprobar pero con el aval jurídico correspondiente».

«Seguiremos negociando»

Está por ver la fórmula con la que se resuelve el galimatías, aunque Ubarretxena ha asegurado que «se mantendrán los plazos». El CTB cuenta con unos estatutos anticuados, de los años 70, que obliga, por ejemplo, a tener en exposición pública durante 30 días una medida de este calado. Por eso la diputada general, Elixabete Etxanobe, quiso aprobarla en la reunión de la semana pasada, para que la bonificación esté lista para entrar en vigor el 1 de enero.

La Diputación trata de evitar lo que sucedió el año pasado, cuando la falta de acuerdo en el CTB y lo dilatado de sus plazos internos hizo que los descuentos decayeran durante varias semanas. Precisamente la idea de prorrogar la bonificación hasta el 20 de febrero es una forma de compensar a los usuarios del transporte público por aquella afección.

Frente a las dudas de Hacienda y del PSE, el equipo de Etxanobe asegura que su planteamiento goza del visto bueno de la secretaria y del interventor de la entidad, funcionarios independientes encargados de velar por la legalidad de las decisiones adoptadas. «Confío en que se llegue a solucionar, porque es un asunto muy relevante para los vizcaínos. Seguiremos negociando», dijo Etxanobe la semana pasada en declaraciones a los medios de comunicación.