Jordi Alemany

El Gobierno vasco recula y permitirá los descuentos en el transporte público hasta el 20 de febrero

«Se aprobarán tal y como estaban planteados», asegura la portavoz, tras el plante de Hacienda y de los representantes socialistas a la Diputación la semana pasada

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

El Gobierno vasco recula y permitirá ahora que los descuentos en el transporte público de Bizkaia se mantengan y se amplíen en el comienzo del ... próximo año. En un giro de 180 grados en apenas una semana, el Ejecutivo autonómico ha pasado de no verlo claro por falta de seguridad jurídica a prometer que la rebaja en las tarifas se aprobará «tal y como estaba planteado». Eso significa que la bonificación se elevará del 40% actual hasta el 50% de la tarifa entre el 1 de enero y el 20 de febrero.

Te puede interesar

