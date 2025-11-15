Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno El malestar en el equipo de Etxanobe es evidente, ya que no esperaban de ninguna manera ser víctimas del 'fuego amigo'

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:10

Aunque Elixabete Etxanobe se mostró ayer conciliadora y tendió la mano para solucionar el asunto de la prórroga de los descuentos, su entorno reconoce que la derrota del pasado miércoles en el Consorcio de Transportes (CTB) ha dolido. Tanto por el resultado adverso, al sufrir un revés en el organismo que preside defendiendo una propuesta personal que había presentado días antes en las Juntas Generales,como por la forma.

El rechazo socialista era una opción previsible pero lo que la diputada general no se imaginaba que podía pasar es que los emisarios de Hacienda del Gobierno vasco, designados por el PNV, la iban a dejar en minoría no asistiendo a la votación. Y, mucho menos, que un portavoz oficial de la consejería de Nöel d'Anjou iba a reconocer posteriormente a EL CORREO que no fueron a la cita porque albergaban «dudas de la legalidad» de la propuesta. Etxanobe fue víctima del 'fuego amigo'.

El asunto llegó ayer a Lehendakaritza. Antes pasó por el PNV vizcaíno, donde hay malestar por lo sucedido con el área de Hacienda del Ejecutivo autonómico, que fue el artífice del fiasco en el CTB. Hubo ruido. Más que por el fondo del tema, que también, sobre todo por la forma y la imagen trasladada desde el Departamento liderado por Noël d'Anjou, que justificó como una buena decisión el haberse quedado en Vitoria y haber dejado la votación en manos socialistas. Las cosas se podían haber hecho de otra manera, piensan en Lehendakaritza. Incluso sin variar el resultado, se podía haber evitado transmitir públicamente esas dudas.

El embrollo fue tal que fuentes oficiales trasladaron ayer a la radio pública el discurso de que pudo existir un problema de agenda a la hora de justificar el plante de los cinco consejeros de Hacienda.

La oposición aprieta

Lo que sí hizo el equipo de Imanol Pradales es transmitir la consigna de que hay que «focalizar» los esfuerzos en buscar soluciones a este problema. Un planteamiento que también comparte el entorno de Etxanobe. El daño político ya está hecho y lo que se trata ahora es de minimiza el parte de daños. Para ello hay que buscar una salida al atolladero en el que ha quedado la propuesta. Todo ello sin perder de vista que la diputada general ha comprometido su palabra.

Pero también teniendo en cuenta que al otro lado está el PSE, que es socio de gobierno y con el que ha de negociar la financiación de algo mucho más complejo como es la Línea 4 del metro (Rekalde-Moyua). Y eso con la gran inversión necesaria para la renovación de la flota del suburbano, que ha cumplido ya 30 años, también en el horizonte. Mientras tanto, la oposición aprieta. EH Bildu pidió ayer la comparecencia urgente de Etxanobe y el miércoles se debatirá en las Juntas Generales una iniciativa del PP sobre los descuentos, que si no hay solución expirarán el 31 de diciembre.