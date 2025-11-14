El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno vasco deja en minoría a Etxanobe e impide prorrogar el descuento en el transporte

El Departamento de Hacienda, en manos del PNV, se ausentó del CTB al dudar de la legalidad de la medida. El PSE votó en contra

Josu García

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:22

Comenta

Tensión y desconcierto en el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) e incertidumbre sobre qué sucederá a partir del 1 de enero con los descuentos ... del 40% en el transporte público del territorio que están disfrutando los ciudadanos y cuya continuidad, a día de hoy, no está garantizada. El CTB celebró el pasado miércoles una acalorada sesión extraordinaria que había sido convocada para debatir el plan de su presidenta y diputada general, Elixabete Etxanobe, de prorrogar estos incentivos (y elevarlos al 50%) hasta el próximo 20 de febrero, independientemente de lo que vaya a hacer el Gobierno central, que ha venido apoyando estas políticas desde el final de la pandemia, pero que aún no ha movido ficha de cara a 2026.

