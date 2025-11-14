Los usuarios del metro serían los principales perjudicados

Josu García Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:22 Comenta Compartir

La decisión de no empezar los trámites para prorrogar los descuentos entre el 1 de enero y el 20 de febrero podría afectar, sobre todo, a las decenas de miles de usuarios de títulos de uso intensivo de Metro Bilbao (Barik-Creditrans y temporales), que concentra la mitad de viajes de todo el transporte vizcaíno. El CTB necesita cerca de mes y medio (hay 30 días de exposición pública) para activar esta palanca y, aunque el Gobierno central apruebe estas bonificaciones por decreto, posiblemente no daría tiempo a llegar a comienzos de año con los deberes hechos. Esto es lo que la diputada general, Elixabete Etxanobe, quería evitar precisamente. Pedía «responsabilidad» y ser «previsores».

Ahora bien, lo sucedido puede perjudicar al suburbano en gran medida, ya que su política tarifaria depende directamente del CTB, organismo mancomunado entre los ayuntamientos, la Diputación y el Gobierno vasco. Le deja con las manos atadas. También complicaría las cosas a Bizkaibus, aunque en menor medida. Al depender solo de la institución foral podrían arbitrarse soluciones más ágiles, apuntan fuentes forales. El tranvía y Euskotren, por su parte, son competencia de Lakua.

También habría que ver en qué situación quedan otros transportes menos masivos, como los autobuses urbanos de Barakaldo o Etxebarri. En Bilbobus, por su parte, sus responsables (PSE) ya han anunciado que esperarán a la decisión de Pedro Sánchez sobre los descuentos. En este caso, el Ayuntamiento también tiene cierto margen de maniobra.