El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero

Los descuentos en el transporte público de Bizkaia (principalmente en el metro y en Bizkaibus) se terminarán, tal y como están las cosas a día ... de hoy, el próximo 31 de diciembre. La propuesta de la diputada general, Elixabete Etxanobe, de prorrogar esta medida hasta el 20 de febrero fue inesperadamente rechazada ayer en el seno de una tensa reunión mantenida en el seno del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), donde todos los representantes salvo uno pertenecen a responsables nombrados por el PSE y el PNV.

Etxanobe acudió con una propuesta de acuerdo para «dar seguridad jurídica a la medida», ganar tiempo y estar listos para prorrogar las bonificaciones. El objetivo era que no sucediera lo que ya pasó en 2023, cuando la prórroga de estos incentivos no entró en vigor por la falta de diligencia o, cuanto menos, por un embrollo burocrático dentro del CTB. Precisamente, la idea de alargar estos incentivos hasta el 20 de febrero era una forma de compensar aquel error. La Diputación no quería que el asunto se volviera a atascar.

Mayoría del PSE por las ausencias del PNV

Pero Etxanobe cosechó una sorprendente derrota ya que su partido tiene la mayoría en este foro. La ausencia de varios consejeros jeltzales hizo que el PNV se quedara en minoría. La propuesta foral fue rechazada por los votos de los representantes nombrados por los socialistas: los emisarios de Transportes del Gobierno vasco (PSE), la concejala de Movilidad de Bilbao (PSE), de la sociedad pública ETS y la alcaldesa de Portugalete (PSE).

Los socialistas habían advertido a la diputada general de que albergaban dudas sobre el «encaje jurídico y económico» de esta iniciativa, vigente en toda España hasta el 31 de diciembre, a partir de un Real Decreto que no se sabe aún si será prorrogado. Por este motivo solicitaron tiempo para ver si el Gobierno central acaba de tomar una decisión y sigue adelante con este tipo de medidas. Etxanobe, sin embargo, había pedido cierta celeridad porque no quiere verse en el escenario del año pasado, que generó un aluvión de críticas de la oposición y de la ciudadanía.

Fuentes socialistas apuntan que están «a favor» de los descuentos. Pero que hay «dudas» legales sobre el paso que Etxanobe quería dar, sin que esté despejado el camino en otras instancias. Y recuerdan que el Gobierno vasco, a través de Movilidad Sostenible, ha aportado «hasta 50 millones de euros a los operadores» para compensar el déficit de recaudación generado por las bonificaciones.

Este desencuentro entre PNV y PSE se produce en un contexto en el que ambos partidos están marcando distancia de manera paulatina. En el ámbito del transporte, los dos socios de gobierno, tanto en el Gobierno vasco, como en la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao, mantienen ciertos roces con respecto al cambio de trazado y el modo de ejecución y financiación de la futura Línea 4 de Metro Bilbao.

Con todo, fuentes forales y socialistas apuntan que seguirán hablando de este asunto de los descuentos. El diálogo se mantiene abierto y las dos partes confían en buscar una solución satisfactorias.

Por otro lado, el absentismo en el CTB es un asunto que se ha revelado, una vez más, como preocupante. En la primera reunión de 2023, en enero, participó el 70% de sus miembros. El porcentaje cayó al 62% al mes siguiente, mientras que en marzo se redujo al 51%. Los consejeros no cobran nada por acudir a estas reuniones.