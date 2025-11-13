El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero

Un desencuentro entre el PNV y el PSE en el organismo de transportes impide alargar esta medida hasta febrero como había propuesto la diputada general

Josu García

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Los descuentos en el transporte público de Bizkaia (principalmente en el metro y en Bizkaibus) se terminarán, tal y como están las cosas a día ... de hoy, el próximo 31 de diciembre. La propuesta de la diputada general, Elixabete Etxanobe, de prorrogar esta medida hasta el 20 de febrero fue inesperadamente rechazada ayer en el seno de una tensa reunión mantenida en el seno del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), donde todos los representantes salvo uno pertenecen a responsables nombrados por el PSE y el PNV.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  6. 6

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  7. 7 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  8. 8

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  9. 9

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero

El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero