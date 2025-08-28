Bilbao sumará 1.070 viviendas a su parque público en los próximos tres años

Con el precio de la vivienda en máximos y una importante masa de jóvenes sin capacidad económica para emanciparse, no es de extrañar que el ... acceso a un piso ya sea la mayor preocupación de vascos y vizcaínos. La última encuesta difundida por la Diputación así lo remarcó. Y Bilbao, no es una excepción. Al menos el 20% de los vecinos considera la carestía de los pisos el mayor problema de la ciudad, según un análisis sociológico municipal. Es la segunda mayor preocupación de la ciudadanía, por detrás de la seguridad.

La ciudad cuenta con 9.480 viviendas protegidas, que siguen sin ser suficientes para satisfacer una demanda desbordante. 30.600 personas están a la espera de una VPO en la ciudad. Bilbao necesita construir más. Y no solo para dar una respuesta a toda esa gente que busca un piso asequible, sino también, mantienen los expertos, para frenar el desbocado incremento de precios que sacude el mercado libre. Desde 2016, el alquiler se ha encarecido un 30% en la capital vizcaína hasta alcanzar los 912 euros. Pero si arrendar es complicado, comprar todavía lo es más. El precio de los pisos en propiedad se ha disparado un 5,1% solo en un año (el metro cuadrado supera los 3.000 euros). Este encarecimiento es lo que ha llevado a que una buena parte de los jóvenes se vea obligada a abandonar la ciudad en busca de municipios más baratos. De hecho, el Ayuntamiento ve en los altos precios del mercado una de las «causas principales» de la fuga de al menos 11.500 personas en cuatro años.

Ahora bien, una cosa es la teoría y otra la práctica. El poco suelo finalista que dispone Bilbao, aquel en el que se puede construir de forma inmediata, complica el impulso de nuevos proyectos residenciales. El inventario de planeamiento municipal que dispone el Gobierno vasco, denominado Udalplan, asegura que en Bilbao hay terrenos para edificar 5.790 pisos protegidos a largo plazo. ¿Pero cuántos de ellos se han puesto en marcha?

Datos del Gobierno vasco confirman que en estos momentos se están construyendo 13 promociones de VPO. Equivalen a 1.072 pisos protegidos, que solo llegarían a satisfacer al 4% de la demanda. Además de estos bloques cuyas obras ya han empezado, la información del Ejecutivo autonómico sostiene que en Bilbao hay otra promoción protegida en proyecto. Se trata de un bloque de 97 pisos tasados. Fuentes del área liderada por el consejero Denis Itxaso mantienen que «una vez iniciados los trabajos se da un plazo general de tres años hasta la finalización de las obras». «Este plazo se suele cumplir si la ejecución no presenta dificultades, y de momento, parece ser que todo va según lo previsto», añaden.

Esto quiere decir que para 2028 Bilbao verá ampliado su parque público de vivienda en algo más de un millar de domicilios. De todos ellos, el 73% (785) serán pisos en régimen de alquiler, la opción más demandada por ocho de cada diez solicitantes de vivienda pública. Todos están siendo impulsados por la administración pública. El resto (287), forman parte de tres proyectos urbanísticos de vivienda tasada promovidos por constructoras privadas.

Promociones repartidas

La oferta, que pese a aumentarse sigue siendo insuficiente para dar respuesta a la demanda actual, está distribuida por varias áreas. En Zorrozaurre, una de las principales zonas en expansión urbanística de la ciudad, se alzan tres promociones públicas, dos en alquiler y otra en régimen tasado. Son 357 pisos. También en Txurdinaga las máquinas trabajan para levantar dos proyectos de 126 hogares. La lista va más allá. En Bolueta existen varios proyectos en ejecución que comprenden más de 310 viviendas; en El Peñascal se erigen 84 VPO; en Mibirilla 19 y en la calle Cortes, 23.

A todos estos proyectos residenciales que poco a poco van cogiendo forma se suma el parque de viviendas municipales que dispone la ciudad. El Consistorio es propietario de 4.226 recursos habitacionales y en los próximos meses prevé sacar al mercado 200 pisos más. Además, el número de viviendas públicas disponibles en la ciudad podría verse aumentado una vez que Bilbao sea declarada zona tensionada. Entre las medidas a tomar está movilizar 400 domicilios que ahora están vacios. El objetivo es sacarlos al mercado del alquiler protegido.