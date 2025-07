Alquilar un piso a 10 kilómetros de Bilbao es 140 euros al mes más barato que en la ciudad

Un único alquiler por menos de 800 euros para larga estancia

De los 580 alquileres publicados el pasado viernes en el principal portal inmobiliario, 11 se ofertaban por 800 euros o menos y solo uno estaba dirigido al alquiler de larga estancia. El resto eran pisos temporales, de menos de doce meses y que suelen ser ocupados por estudiantes. La vicepresidenta de los agentes inmobiliarios en Bizkaia lamenta que los propietarios «sigan diciendo que no quieren arrendar sus pisos a las familias». «Las unidades convivenciales con menos ingresos no sé dónde acaban», se sincera Acasuso. Los precios parecen no tocar techo y los expertos argumentan que «es en los barrios con rentas familiares bajas donde más se están disparando los precios», lo que empobrece más si cabe a los vecinos de estas zonas. «Hay más demanda en zonas limítrofes de personas que no pueden acceder a la compra», dice.