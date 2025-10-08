El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Absuelven a la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi pero le imponen 7 años de tratamiento psiquiátrico

La Audiencia Provincial de Bizkaia estima que en su caso concurre la eximente de alteración psíquica dado «el trastorno delirante» que padece

Terry Basterra
Lorena Gil

Terry Basterra y Lorena Gil

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:47

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto a la enfermera acusada de simular vacunar a 404 niños en Kabiezes (Santurtzi). El ... tribunal estima que en su caso concurre la eximente de alteración psíquica dado el trastorno delirante que padece. Sí ha acordado, ahora bien, imponer a la acusada, «como medida de seguridad», siete años de «tratamiento médico externo pautado por un médico especialista en psiquiatría» y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo público en el ámbito de las profesiones sanitarias.

