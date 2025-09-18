El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La enfermesa procesada, durante una de las sesiones. Ignacio Pérez

Los forenses dicen que la enfermera antivacunas sufre un «trastorno delirante»

La acusada de simular la inoculación de dosis a 400 niños se sube al estrado pero se confiesa «incapaz de declarar» ante el tribunal en la cuarta jornada del juicio

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:24

La enfermera 'antivacunas' sufre un trastorno delirante. Así se recoge en el contundente informe forense que ha sido presentado este jueves durante el juicio contra ... esta sanitaria, en el que estaba previsto que declarara la propia acusada, lo que finalmente no ha ocurrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  3. 3

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  4. 4 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  5. 5

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  6. 6 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8

    ¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?
  9. 9 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  10. 10

    Bilbao cambia terraplén baldío por chalé para demoler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los forenses dicen que la enfermera antivacunas sufre un «trastorno delirante»

Los forenses dicen que la enfermera antivacunas sufre un «trastorno delirante»