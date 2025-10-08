El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La enfermera durante una de las sesiones del juicio. Ignacio Pérez

Las familias reclamarán responsabilidades a Osakidetza por no controlar la actuación de su enfermera

Presentarán un recurso judicial al entender que fallaron los mecanismos para supervisar que sus hijos estaban siendo vacunados

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:43

Comenta

Las familias de los niños que no fueron vacunados por la enfermera de Kabiezes van a reclamar a Osakidetza que asuma su responsabilidad por estos ... hechos. Para ello, van a presentar en los próximos días un recurso contencioso-administrativo para iniciar así la vía judicial. Los progenitores consideran que fallaron los mecanismos de control internos del Servicio Vasco de Salud y que por ello la sanitaria pudo seguir durante más de un año simulando que vacunaba a los niños sin hacerlo.

