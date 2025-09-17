Osakidetza mantuvo a la enfermera 'antivacunas' en su puesto durante un año pese a tener sospechas de mala praxis

Osakidetza mantuvo en el centro de salud de Kabiezes a la enfermera investigada por simular vacunar a 404 niños de Santurtzi, pese a tener conocimiento ... un año antes de las primeras quejas de los padres y compañeros sobre la presunta mala praxis de esta sanitaria. No la apartó de su puesto hasta octubre de 2022, cuando El CORREO desveló el caso. Sin embargo el 15 de septiembre de 2021, trece meses antes, ya se celebró una reunión en la que se valoró su forma de trabajar, después de que se recibiesen las primeras sospechas por parte de algunos progenitores y sanitarios de ese ambulatorio.

Aquellas primeras sospechas se centraban, en gran medida, en cuestiones de alimentación. Al parecer fomentaba que los pequeños comiesen frutos secos, sugería poner semillas de chía en los biberones y trasladaba a los padres con niños alérgicos que los pequeños no tenían alergias alimentarias. También comenzaron a llegar las primeras dudas de familias preocupadas porque creían que esta sanitaria no estaba vacunando a sus hijos.

Así lo ha desvelado este miércoles Luis Ángel Gallo, subdirector de Enfermería de la OSI de Cruces, de la que depende este ambulatorio. Gallo es uno de los profesionales de Osakidetza que ha testificado este miércoles en la Audiencia provincial de Bizkaia, donde se juzga a M. I. R. M. A ella se le acusa de un delito de daños continuados y otro de falsedad documental continuada (anotaba en la historia clínica la inoculación de unos sueros que supuestamente no administró). La Fiscalía, Osakidetza y el Colegio de Enfermería de Bizkaia piden para ella 7,5 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer su profesión. La acusación particular, que representa a 42 familias, eleva esta petición a entre 12 y 17 años.

El subdirector de Enfermería de Cruces ha testificado en la sala que en aquellas distintas reuniones en las que se trató el proceder profesional de la enfermera se decidió que la acusada siguiese en su puesto como enfermera pediátrica en Kabiezes, pero se le advirtió de que si su conducta en la consulta no cambiaba sería cesada de sus funciones. Durante el primer encuentro en septiembre de 2021 se le instó a que se ajustase en su práctica profesional a los protocolos de vacunación y de alimentación infantil fijados por Osakidetza. Así mismo se decidió que la labor de la ahora procesada fuese supervisada por la responsable del enfermería de Kabiezes.

Sin embargo las quejas siguieron llegando y se celebraron al menos otras dos reuniones, una en mayo de 2022 en el propio centro de salud en la que sus compañeros y supervisores le solicitaron que «se ciñese a los protocolos de Osakidetza» y otra en septiembre de 2022, para abordar el proceder profesional de esta sanitaria.

Septiembre de 2022 fue precisamente el mismo mes en el que se recibieron cuatro reclamaciones por escrito de padres en los que se trasladaba que creían que sus hijos no habían sido vacunados. Tras analizarlas Osakidetza decidió poner en marcha una investigación interna y un estudio serológico para poder comprobar si estos niños estaban realmente inmunizados. Aquel trabajo certificó que estos niños no tenían presencia de anticuerpos en su organismo.

Tras comprobar que no había habido ningún fallo en las vacunas -se analizó a niños de otros enfermeros que compartían las mismas neveras y lotes de preparados que la investigada- se concluyó que a estos pequeños no se les había inoculado los sueros. Posteriormente se amplió el estudio a más críos del cupo de pacientes de la acusada y los resultados fueron muy similares.

Revacunación

Ante estos datos Osakidetza optó por revacunar a los 404 niños que habían sido atendidos por seguridad de los niños. Se siguió el principio de precaución, ya que había «un problema grave de salud pública» en una «población concreta y localizada» de críos en Kabiezes, según ha explicado Itziar Iturralde, infectóloga pediátrica de Cruces y una de las personas que llevó a cabo la investigación serológica de los pequeños. Iturralde ha recalcado que revacunar no supone un riesgo para la salud.

En la sala también han declarado varios antiguos compañeros de trabajo de la acusada en el centro de salud de Kabiezes, donde antes de ejercer como enfermera pediátrica entre febrero de 2021 y octubre de 2022, lo había hecho como enfermera de adultos. Según han relatado varios de estos profesionales, fueron varias las familias que les trasladaron su preocupación que las recomendaciones alimentarias que les hacía la procesada, y que no se ajustaba a las indicadas por Osakidetza, o por su rápida forma de vacunar. Varios dudaban de que sus hijos hubieran recibido los sueros. Incluso una paciente llegó a grabar un vídeo a la enfermera vacunando que mostró a la responsable de enfermería del ambulatorio, y en el que se veía a la acusada pinchar la dosis, pero no inocular el suero, según ha relatado en la Audiencia la que entonces era la responsable de Enfermería del centro de salud de Kabiezes.

El juicio proseguirá mañana con varios testimonios, entre ellos el de la acusada, y mañana concluirá con la exposición de los alegatos finales por parte de las partes.