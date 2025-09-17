El abogado de la enfermera: líder de un 'antipartido' personado en el 'caso Begoña' Luis María Pardo, que representa a la acusada, es crítico con las vacunas del covid y la gestión de la pandemia

Terry Basterra Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:07 | Actualizado 01:20h.

Una de las cuestiones que llaman la atención de este juicio es la identidad del abogado que encabeza la defensa de M. I. R. M. Se trata de Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, una formación política que se presenta como un «antipartido» y que concurrió a las últimas elecciones comunitarias.

Pardo y su formación están personados como acusación popular en varias causas con gran repercusión mediática. El 'caso Begoña', el 'caso Koldo', el 'caso Pegasus' o el 'caso Montoro' son algunas de ellas. El abogado fue premiado el pasado año por Hazte Oír, una asociación del ultraderecha, por su «lucha contra la corrupción» y ha participado en diferentes programas de Periodista Digital o EsRadio, dirigida esta última por Federico Jiménez Losantos.

Este jurista, que antes de abogado fue guardia civil, es muy activo en las redes sociales, en especial a la hora de opinar sobre las noticias relacionadas con las causas judiciales abiertas al entorno familiar y político de Pedro Sánchez. Es también muy crítico con la gestión de la ministra de Sanidad. Pardo no esconde sus dudas respecto a la pandemia. En alguna entrevista ha afirmado que las autoridades «mintieron» a la población «con las mascarillas, las vacunas y el covid».

Durante el juicio que esta semana se celebra en la Audiencia provincial de Bizkaia Pardo se ha centrado por ahora en dos cuestiones principales. A los progenitores de los niños les pregunta de forma reiterada si observaron a la acusada arrojar al contenedor las jeringas con el suero en su interior y sin inocular tras pinchar a sus hijos. Hasta el momento ninguno de los más de treinta padres que han testificado ante el tribunal ha dicho que vio esas vacunas aún con la carga en su interior cuando fueron desechadas.

Niveles de anticuerpos

El otro aspecto en el que se centra este abogado de la defensa es en el estudio serológico que realizó Osakidetza a una parte de estos 404 niños para conocer si estaban completamente vacunados. Pardo les pregunta a los padres, entre otras cuestiones, qué les dijo Salud para que optasen por revacunar a sus hijos cuando, en algunos casos, ni se les sometió a estos test. En otros dieron valores positivos a algunas vacunas, pero no en todas.

Varios progenitores le respondieron que siguieron la recomendación de Salud. Osakidetza les indicó que sus hijos carecían de una correcta vacunación y que sus niveles de anticuerpos, en los casos en los que sí se detectaron, eran inferiores a los previstos en la pauta vacunal que habían recibido. Hay que recordar que algunos sueros se componen de varias dosis y que parte de los niños recibieron inyecciones también por otros enfermeros durante el año y medio que ejerció la acusada en el ambulatorio de Kabiezes.