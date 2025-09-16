El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La acusada, durante la jornada inicial del juicio. Ignacio Pérez

«La enfermera ocultaba cómo preparaba las vacunas de nuestros hijos»

Las familias relatan en el juicio las dudas que tenían sobre si realmente la acusada había administrado los sueros a sus hijos y la gran rapidez con la que lo hacía. Algunas madres le trasladaron sus dudas a la propia sanitaria en consulta

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:06

Varias de las madres y padres que han testificado este martes en el caso de la 'enfermera antivacunas' han asegurado que «en ningún momento vimos ... a la sanitaria preparar los sueros y cargarlos» antes de inocularlos a sus hijos. Según han indicado en la Audiencia provincial, la procesada manipulaba la jeringuilla y las soluciones de espaldas a las familias. «Ocultaba» este proceso y mostraba las inyecciones ya preparadas para ponerlas a los niños. A estos se sumaba que todo lo hacía «muy rápido», sobre todo el momento del pinchazo, la inoculación y su depósito en una basura.

