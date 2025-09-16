«La enfermera ocultaba cómo preparaba las vacunas de nuestros hijos»

Varias de las madres y padres que han testificado este martes en el caso de la 'enfermera antivacunas' han asegurado que «en ningún momento vimos ... a la sanitaria preparar los sueros y cargarlos» antes de inocularlos a sus hijos. Según han indicado en la Audiencia provincial, la procesada manipulaba la jeringuilla y las soluciones de espaldas a las familias. «Ocultaba» este proceso y mostraba las inyecciones ya preparadas para ponerlas a los niños. A estos se sumaba que todo lo hacía «muy rápido», sobre todo el momento del pinchazo, la inoculación y su depósito en una basura.

Este es uno de los aspectos en los que han coincidido varios de los progenitores que han declarado esta martes en los juzgados. Todos ellos han asegurado que cuando sus pequeños han sido vacunados por otros profesionales el proceso ha sido distinto. Estos otros sanitarios han preparado las vacunas delante de ellos, les han explicado el método y también han podido ver cómo se les inoculaba la profilaxis en el cuerpo y que todo el proceso ha sido más «pausado».

Varios testigos han afirmado que la procesada tardaba en pinchar, supuestamente inocular los preparados y tirar las inyecciones a una papelera que tenía a sus pies «entre 1 segundo o 2», algo que les llamó mucho la atención. «Lo hacía tan rápido que no me daba tiempo casi a coger al bebé o a mirar cómo la pinchaba», han asegurado varias testigos, entre ellas una de las madres que presentó una de las primeras reclamaciones ante Osakidetza en septiembre y que pusieron en marcha la investigación interna sobre esta presunta mala praxis en la inoculación de las profilaxis infantiles a 404 niños de Kabiezes, en Santurtzi.

Otro de los padres ha asegurado que sospechaba que no estaba administrando los sueros a su hijo por lo «precipitado» de todo el proceso. «Me parecía imposible que en tan poco tiempo le diese tiempo a inyectar toda la vacuna a una persona», ha valorado.

Dos padres llegaron incluso a preguntarle directamente a la enfermera durante una consulta si realmente había vacunado a sus hijos, «porque es imposible hacerlo tan rápido. Metía y sacaba la aguja. No daba tiempo a inyectar el líquido en tan poco tiempo». «Ella me dijo que cómo no la iba a haber vacunado. Pero salí con dudas y nada más salir de la consulta le quité la tirita para ver si tenía un pinchazo. Estoy segura de que aquella vacuna no se la inoculó», ha afirmado una de estas madres.

Otra madre ha relatado cómo acudió a la consulta con dos sueros no incluidos en el calendario vacunal de Osakidetza en aquel momento, el bexero y el rotavirus. Esta última es bebible. «Las llevaba en un sobre tras comprarlas en una farmacia. Se lo di y vi que lo dejaba en la repisa de la ventana. Le dio una vacuna de beber y le pinchó, pero no las del sobre que le llevé yo. Ese se quedó en la repisa sin tocar. Le puso otras», ha relatado. A esta madre le pareció raro, pero pensó que Osakidetza guardaría esas vacunas para ponérselas a otros niños. Hasta que lo consultó con una hermana suya que es enfermera y que le explicó que Osakidetza no almacena las vacunas que compran los particulares. Motivo por el que presentó una reclamación ante el Servicio Vasco de Salud.

En una ocasión durante una consulta a la enfermera se le escapó parte del suero antes de inyectarlo sobre el pantalón de un padre. «Le avisé que se había perdido parte de la vacuna, pero me dijo que estuviese tranquilo porque venían con dosis de sobra». A otra madre, enfermera de profesión, le sucedió algo similiar. «Vi que había líquido en el brazo de la niña. Se lo dije y me contestó que no me preocupase. A partir de ese día la empecé a vigilar cada vez que llevaba a las niñas a consulta porque las pinchaba muy rápido, pero siempre pensé que era por torpeza, no por mala praxis o que no las pusiese», ha indicado.

Entre la treintena de progenitores que han comparecido este martes una de ellas, técnico de laboratorio de profesión, ha declarado que también le llamó la atención que la procesada no desmontase la jeringa y tirase la aguja aparte a un depósito amarillo al ser esta un residuo biológico. Otro aspecto en el que han coincidido los testigos era que tras las vacunaciones de la acusada sus hijos no sufrían malestar, fiebre o cualquier otro tipo de reacción adversa.

Otros dos padres han afirmado que pese a que sus hijas estaban supuestamente vacunadas por la procesada, se ponían enfermas mucho más de lo normal en comparación con sus compañeros de clase. En los análisis que le hizo a posteriori una de las familias a su hija la pequeña dio que, entre otras patologías, había pasado el sarampión, cuando esta es una enfermedad para la que los niños vascos son inmunizados dentro del calendario vacunal.

«Hadas» y «seres de luz»

La Sala Tercera de la Audiencia provincial juzga esta semana la enferma acusada de simular la vacunación de 404 niños de Kabiezes, sin llegar a inocularles los sueros. La Fiscalía, Osakidetza y el Colegio de Enfermería solicitan para la procesada una pena de 7,5 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para ejercer esta profesión. La consideran autora de un delito de daños y otro de falsedad documental. Este último por inscribir en la historia clínica de los niños la recepción de unas vacunas que supuestamente no les llegó a inocular. La acusación particular, que representa a 42 de las familias afectadas, va a pedir una pena de entre 12 y 17 años de cárcel, que concretará en la última sesión del juicio.

Varios testigos también han relatado otros aspectos que les llamaron la atención de la enfermera. A nivel alimenticio les aconsejaba que sus hijos no comiesen productos de procedencia animal (carne, pescado, leche de vaca...). Cuando los niños eran más mayores les daba una campanita para que la hiciesen sonar durante el momento del pinchazo, les hablaba de una hada, de los seres de luz y de la «importancia de encontrarse con ellos a lo largo de la vida». También le trasladó algunas familias «que la vacuna del tétanos no era necesaria, que lo que teníamos que hacer era que nuestro hijo estuviese más en contacto con la naturaleza y andase descalzo por la hierba, porque al hacerlo se iba a provocar unas microrroturas en las plantas de los pies y que eso era suficiente» para protegerle de esta enfermedad.