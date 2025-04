Ponsarnau: «Hemos dado un paso histórico»

Uno de los máximos responsables de haber alcanzado la gloria en la FIBA Europe Cup, Jaume Ponsarnau, disfrutaba este miércoles con el éxito de sus ... jugadores y su staff técnico. Para el primer entrenador del Surne, la consecución del título significaba «felicidad por el equipo, por Bilbao, por el territorio, por toda esa gente que ha trabajado para conseguir que todo esto sea posible. El club ha hecho un trabajo enerme. Tenemos poca historia, pero hemos dado un opaso histórico».

Sobre el futuro que le espera al Surne después de la sobresaliente hazaña rematada en Salónica, Ponsarnau dijo que «va a ser un club ambicioso, como son los de Bilbao. Tenemos que digerir todo esto y ver cómo dar los siguientes pasos hacia adelante. Está claro que hoy, a nivel de experiencia, ha sido un paso adelante para todos».

¿Comó transcurrió la complicada final para el preparador del conjunto vizcaíno? «Soy de los que mira lo que está pasando, pero no en sus consecuencias. En la forma de atacar no estábamos encontrando jugadores, hemos tenido muchos problemas de rebote, pérdidas, faltas de ataque... Como consecuencia, las sensaciones en el partido han sido muy, muy malas, pero al final hemos encontrado jugadores y táctica, hemos rotado bien y no hemos hecho más pérdidas, y por eso hemos ganado la final».

El ilerdense quiere «muchísimo» a sus jugadores. «El valor de resiliencia que hemos demostrado es para estar muy. muy ogulloso, incluso si al final no podíamos ganar. En cada elmininatoria ha habido algún momento en que estaba perdida, pero hemos persistido y hay jugadores que han dado un paso de madurez y mentalidad enorme». A su juicio, «la atmósfera (en la cancha del PAOK) la hemos tenido siempre como una motivación, como una experiencia fantástica».

La presidenta del Bilbao Basket, Isabel Iturbe, manifestó tras la final que «estamos flotando, ha sido un partido de una intensidad bestial. Un partido muy Bilbao Basket, de esos de estirar la goma y si finalmente te da en la cara o no. Creo que vamos a estar un par de días de celebración».