Valverde reconoce que «es difícil» que Sancet juegue ante la Roma

La presencia o no de Oihan Sancet este jueves en la vuelta de los octavos de la Europa League ante la Roma en San Mamés ... es la gran duda a pocas horas del inicio del partido. Ernesto Valverde, sin llegar a confirmar la baja del futbolista, sí que dejó muchas pistas este miércoles en su comparecencia ante los medios. «No está descartado todavía. Vamos a ver el entrenamiento de esta tarde, pero es difícil que esté», aseguró. El mediopunta rojiblanco, máximo goleador del equipo con 14 goles –13 en Liga y uno en Europa– se ha ejercitado al margen del grupo los últimos días.

Sancet se lesionó en la goleada ante el Valladolid (7-1) en La Catedral y se ha perdido ya los duelos ante el Atlético en el Metropolitano y la ida europea en el Olímpico, donde estuvo convocado pero no disputó ningún minuto. El de Viandar de la Vera calificó el choque ante la Roma de «decisivo» y después de la polémica vivida en relación a la grada de animación, el técnico espera «un gran ambiente y que podamos conectar con el público». «Cuando la gente está metida y estamos todos juntos los rivales son más fáciles de doblegar», resaltó.

Txingurri reconoció que el equipo está ilusionado «de poder pasar sabiendo lo que supone para la afición y para el club», pero que para conseguirlo «hay que jugar fuerte y bien, que es lo que nos da resultado. Tenemos 90 minutos para remontar ante un gran rival que tiene muchos registros», detalló.

El planteamiento de la Roma será «parecido al de allí». «Pueden jugar replegándose con sus carrileros muy largos. Estuvimos bien plantados en la ida y dificultamos su juego de ataque, que lo tienen y muy bueno. Tienen capacidad para jugar de muchas formas», adelantó. El técnico rojiblanco dejó claro que «vamos a intentar ir a ganar desde el principio, pero sin pasarse de frenada» porque la Roma puede generar peligro de la nada con jugadores de la categoría de Dybala y Dovbyk.

«Tenemos que tener un control de la situación. Hay que jugar con corazón, pero con la cabeza fría para no conceder. Si no concedes solo hace falta un gol para empatar y dos para pasar. Hay que buscar ese equilibrio de ir hacia adelante y que el contrario no te llegue», señaló el míster de cara al trascendental choque de este jueves en el que el Athletic no podrá contar con ninguno de sus teóricos dos centrales titulares –Vivián por lesión y Yeray por sanción tras su expulsión en Roma–. Sobre el papel, Aitor Paredes y Unai Núñez deberían ser la pareja de baile en el eje de la zaga. «A lo largo de la temporada es habitual que atravesemos momentos en los que se produzcan bajas. Paredes ha jugado muchos partidos. El año pasado prácticamente fue titular y Unai es un central de garantías. Me encantaría no tener bajas pero una plantilla larga y confiamos en todos», zanjó Valverde respecto a las ausencias.