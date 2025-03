La afición del Athletic ya marca el primer gol: San Mamés cuelga el cartel de 'no hay billetes' No es posible comprar entradas generales en la web del club, salvo un par de asientos en la grada VIP

La afición del Athletic ya ha marcado el primer gol de la remontada y San Mamés cuelga el cartel de 'no hay billetes' para la gran cita del jueves ante la Roma. La Catedral contará con una gran entrada para animar al equipo para dar la vuelta al cruel 2-1 en el Olímpico. Eso sí, todo hace indicar que el porcentaje de asientos que requiere la UEFA por motivos de seguridad hace no sea posible registrar la mejor cifra de asistencia de la temporada. No es posible comprar entradas generales en la web del club, salvo un par de asientos en la grada VIP.

Salvo un par de asientos en la zona VIP del estadio, no es posible adquirir localidades. A eso se suman los más de 2.000 aficionados visitantes que se ubicarán entre los sectores 321 y 323. Para este encuentro los socios han tenido que abonar entre 17 y 45 euros, con un descuento del 5% para aquellos propietarios de un carné que adquirieron el bono de la fase de grupos.

Hay una serie de socios afectados por requerimientos de la UEFA por motivos de seguridad que han tenido que cambiar su localidad habitual por otro asiento. Los afectados se ubican en los bloques 112, 301, 324 y 333 y han tenido prioridad para comprar entradas en otro sector con un 50% de descuento adicional. Posteriormente, las entradas sobrantes se pusieron a la venta para demás colectivos del club y el público en general.

La mejor entrada de la temporada se registró en el derbi vasco el pasado mes de noviembre, cuando en La Catedral se reunieron 50.719 espectadores ante la Real Sociedad. Con un aforo de 53.300 personas, el estadio apenas se quedó a 2.600 del llenazo total. El récord está establecido en los 52.061 asistentes que presenciaron la vuelta de la semifinal de Copa de la pasada campaña ante el Atlético de Madrid.