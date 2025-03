«El Athletic es un gran equipo que juega directo», lanza el entrenador de la Roma, Claudio Ranieri

Claudio Ranieri (Roma, 1951), histórico entrenador del fútbol italiano, regresa a Bilbao veinte años después. Es decir, que se sentará por primera vez en el ... banquillo del nuevo San Mamés. «El estadio es una maravilla, el ambiente será genial, con una gran afición», ha valorado este miércoles en las entrañas de La Catedral a 24 horas de la vuelta de los octavos de final de la Europa League.

Al viejo estadio acudió en cuatro ocasiones, tres con el Valencia y una con el Atlético. En la temporada 1997-98 su Valencia fue capaz de asaltar el feudo rojiblanco (0-3) ante un equipo, el de Luis Fernández, que fue subcampeón de Liga. El portero de los ches era Andoni Zubizarreta, que aquel curso colgó los guantes. El último gol, por cierto, lo anotó el lekeitiarra Gaizka Mendieta. La campaña siguiente, con los mismos protagonistas en los banquillos, el Athletic se cobró la venganza (2-0, Urzaiz y Guerrero). El Atlético llamó a la puerta del italiano y le fichó, aunque su único partido en La Catedral se resolvió con una goleada local (4-2, Etxeberria, Guerrero, García y Ezquerro). Ranieri fue destituido antes de que los colchoneros descendieran.

Esos fueron los tres precedentes antes de que el técnico romano regresara el 11 de septiembre de 2004. El primer cara a cara entre Valverde y Ranieri se resolvió por un empate a dos (Urzaiz e Iraola anotaron para los rojiblancos). Mismo resultado se produjo en Mestalla, esta vez con dianas de Iraola y Ezquerro. El siguiente y último precedente entre ambos entrenadores fue el encuentro de ida de hace una semana, pero el preparador transalpino no lo tiene en mente. «Les he dicho a mis jugadores que se olviden del partido anterior. Tenemos que salir al campo a hacer nuestro juego. El Athletic es un gran equipo que juega rápido, directo, no es un equipo español al que le guste tener mucho la pelota», ha declarado.

Los datos Valverde vs Roma. 1 victoria y 1 derrota (Barcelona) y 1 empate y 1 triunfo (Athletic). Valverde vs Ranieri. 2 empates (Valencia) y 1 derrota (Athletic). Ranieri vs Athletic. 2 victorias, 3 empates y 1 derrota (Valencia), 1 derrota (Atlético) y 1 victoria (Roma). Trayectoria de Ranieri. 17 equipos, 1 selección, 5 países. 11 títulos. 1 The Best.

Ranieri, voz de la experiencia, fue cuestionado acerca de su legado el día que decida parar de entrenar. Tiene 73 años. «El año pasado pensaba que sería la última vez y aquí estoy. Cuando no sea entrenador veré que seguramente pude hacer las cosas mejor, pero no me pesan las equivocaciones que he tenido ni me enorgullecen demasiado las cosas que he hecho bien. Soy un hombre afortunado por haber entrenado tanto tiempo y por el trabajo que he hecho, no todos pueden decir que se han dedicado a lo que les gusta», sentenció.