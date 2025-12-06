Un accidente en Ugao-Miraballes obliga a cortar la BI-625
Dos coches han colisionado y ha sido necesaria la presencia de una ambulancia
L. González
Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:17
Un choque por alcance entre dos vehículos, sobre las 20.45 horas, ha obligado a cortar la carretera BI-625, en el municipio de Ugao-Miraballes, a la altura del kilómetro 379,6. El accidente se ha producido en sentido Bilbao, en un entorno de pabellones y empresas, junto a ual otro lado de las vías del tren.
ADI‼️🚨Bi ibilgailuen arteko #Istripua #Bi625 Km 380 #Ugao_Miraballes-en, errepidea❌ITXITA norantza bietan— Trafiko (@trafikoaEJGV) December 6, 2025
ATENCIÓN‼️🚨Accidente de dos vehículos Bi-625 Pk 380 en Ugao-Miraballes, carretera❌CORTADA en ambos sentidos
☎️#Trafikoa pic.twitter.com/jYQXqV6Qpi
Según ha confirmado el departamento de Seguridad del Gobierno vasco, se ha solicitado la presencia de una ambulancia, por posibles heridos, pero se desconoce el número de personas que han sufrido daños y su estado.