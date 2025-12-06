El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un accidente en Ugao-Miraballes obliga a cortar la BI-625

Dos coches han colisionado y ha sido necesaria la presencia de una ambulancia

L. González

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:17

Un choque por alcance entre dos vehículos, sobre las 20.45 horas, ha obligado a cortar la carretera BI-625, en el municipio de Ugao-Miraballes, a la altura del kilómetro 379,6. El accidente se ha producido en sentido Bilbao, en un entorno de pabellones y empresas, junto a ual otro lado de las vías del tren.

Según ha confirmado el departamento de Seguridad del Gobierno vasco, se ha solicitado la presencia de una ambulancia, por posibles heridos, pero se desconoce el número de personas que han sufrido daños y su estado.

