Una tienda de Gucci en el centro de Roma. AFP

Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud

La Fiscalía de Milán señala a marcas de lujo por subcontratar la producción en talleres donde irregulares sufren una «grave explotación»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

Algunas de las más importantes marcas de la alta moda italiana, como Gucci, Versace, Prada, Ferragamo, Dolce&Gabbana, Missoni y Coccinelle habrían subcontratado la producción ... de sus carísimos artículos a empresas cuyos trabajadores, muchos de ellos inmigrantes irregulares chinos, se encuentran en situación de semiesclavitud. Eso es lo que asegura la Fiscalía de Milán, que ha pedido explicaciones a las citadas marcas, además de a la francesa Yves Saint Laurent y al gigante alemán de la ropa deportiva Adidas, por la «grave explotación» que sufrirían los empleados en talleres de las regiones de Lombardía, Toscana y Las Marcas, donde se producen muchos de sus productos en terribles condiciones laborales, con horarios infinitos, salarios de miseria, insalubridad y sin apenas medidas de seguridad.

