Dybala se deshace en elogios hacia el Athletic: «Mucha gente me ha hablado de este estadio, de esta afición»

El de este jueves será el estreno en San Mamés para Paulo Dybala (Laguna Larga, Argentina, 1993). Un estadio en el que se muere de ... ganas por jugar. «Mucha gente me ha hablado de este estadio, de esta afición. Tengo mucha curiosidad de jugar acá, pero si no estamos concentrados lo podemos pagar muy caro. La eliminatoria está a un 50-50, para nosotros es como si la ida hubiese terminado 0-0», ha lanzado el crack de la Roma en la rueda de prensa previa que ha acogido San Mamés.

Sin contar sus participaciones con la Albiceleste, Dybala no ve puerta lejos de Italia desde la final de Europa League de 2023 en la que la Roma de Mourinho sucumbió ante el Sevilla en los penaltis. «No pienso en estas cosas. Siento desilusionaros, pero no leo los periódicos. Lo importante es que volvamos a Roma habiendo pasado la eliminatoria», ha declarado 'La Joya'.

Además de hacia el Athletic, Dybala se ha deshecho en elogios hacia la figura de su entrenador, el veterano Claudio Ranieri. «Con su experiencia, los jugadores a los que ha dirigido, me ha transmitido esa confianza de poder hablar sobre todo con los compañeros jóvenes en momentos de dificultad». Unas palabras a las que su míster ha recogido el guante: «Se ha convertido en un líder completo. Tengo la fortuna de tener líderes que se sienten partícipes dentro del equipo, lo ha entendido perfectamente». «Trato de darlo todo y de ayudar. No soy de los que gritan ni hacen barbaridades», ha añadido el jugador sudamericano.

200 goles

Dybala está a solo uno de cantar los 200 goles como futbolista profesional. «Los espero, sería estupendo alcanzar esa cifra mañana. Los goles siempre son bonitos pero lo importante es empujar a la Roma y pasar la eliminatoria», ha valorado, siempre ajeno de los focos personales. No es el capitán, pero como si lo fuera. Se ha referido también al trabajo que hace fuera de los entrenamientos para mantener tan buen estado de forma: «He encontrado rutinas que me hacen sentir cómodo, me ayudan físicamente. Pero no te las puedo decir».