«El triunfo nos da mucha tranquilidad», dice Valverde

Ernesto Valverde compareció en la sala de prensa de San Mamés con el «alivio» de haber roto y una mala racha. «Era fundamental ganar», admitió ... el entrenador rojiblanco. Se mostró satisfecho por cómo salió su equipo al terreno de juego, «entrando fuertes y además hemos generado ocasiones hasta que ha llegado el gol. El primer tiempo ha sido nuestro completamente», resumió. Sin embargo, en el segundo la dinámica cambió. «Ha estado más equilibrado. Tampoco es que ellos llegaran mucho, pero nos han hecho un gol sorprendente. Al final hemos logrado el segundo gol y la victoria nos da mucha tranquilidad porque no hacía falta».

El técnico también lanzó elogios para Robert Navarro, el jugador más incisivo de la primera mitad por la banda izquierda que también tuvo alguna oportunidad clara para marcar. «Tiene unas cualidades increíbles. Le pedimos que sea constante en el juego porque cuando encara a un jugador se puede ir de cualquiera. Necesitamos que tenga buenos números», dijo.

El catalán también se mostró contento por volver a la senda de la victoria. «En el partido teníamos ocasiones pero no las metíamos, y al final con el 1-0 se ha visto que en una jugada aislada han empatado. Pero me alegro mucho que Rego haya marcado. Aquí se trabaja la cantera de forma espectacular. Cada semana sube gente del filial y tienen el nivel muy bueno y son chicos con unos valores espectaculares», señaló.