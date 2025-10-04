El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ernesto Valverde saludando a Jagoba Arrasate antes del inicio del partido. Maika Salguero

«El triunfo nos da mucha tranquilidad», dice Valverde

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:29

Comenta

Ernesto Valverde compareció en la sala de prensa de San Mamés con el «alivio» de haber roto y una mala racha. «Era fundamental ganar», admitió ... el entrenador rojiblanco. Se mostró satisfecho por cómo salió su equipo al terreno de juego, «entrando fuertes y además hemos generado ocasiones hasta que ha llegado el gol. El primer tiempo ha sido nuestro completamente», resumió. Sin embargo, en el segundo la dinámica cambió. «Ha estado más equilibrado. Tampoco es que ellos llegaran mucho, pero nos han hecho un gol sorprendente. Al final hemos logrado el segundo gol y la victoria nos da mucha tranquilidad porque no hacía falta».

