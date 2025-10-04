Rego estrena su cuenta goleadora y la Grada de Animación le rinde tributo: «Se lo merece» El centrocampista, de quien Valverde dijo el miércoles que fue la «mejor noticia», firma la diana del triunfo ante el Mallorca

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 4 de octubre 2025, 20:29 | Actualizado 20:43h.

No pudo escoger mejor momento Alejandro Rego (Bilbao, 22 años) para estrenarse como goleador del Athletic. Cuando al equipo comenzaban a temblarle las piernas por el empate del Mallorca el joven centrocampista ha aparecido en el área para marcar a los 82 minutos el gol del triunfo rojiblanco. Apenas llevaba 20 minutos sobre el césped tras relevar a Nico Serrano.

Rego cada día tiene más peso. Las lesiones de Prados y Vesga le abren camino y lo aprovecha. Tras sumar sus primeros minutos en Champions hace quince días ante el Arsenal, en Dortmund disputó los 90 minutos.

«Valverde me aprieta, me dice que tengo que subir los ritmos, jugar a mayor velocidad tanto en corto como en largo. Y a partir de ahí, seguir apretando todo lo que pueda», reveló el centrocampista tras el amistoso ante el Arsenal cuando aún no sabía si se quedaba en el primer equipo.

Tras 86 partidos en el filial durante las tres últimas campañas, con cinco goles y tres asistencias, Rego está ante una buena oportunidad para asentarse en el primer equipo. Valverde ya dejó claro en verano que es un futbolista que le gusta y con el que quiere contar, pero al que todavía le quedan cosas por mejorar.

Tras su partido en Dortmund, el entrenador dijo de él que fue la «gran noticia del Athletic». Y añadió que «el hecho de que esté en el primer equipo ya es una apuesta importante por él. Tiene juego, tiene fútbol...». Ante el Mallorca ha sido aún mejor noticia.

Al acabar el partido, el mediocentro recibió el tributo de la Grada Popular. Cuando los jugadores se colocaron frente a ellos al acabar el partido, los hinchas de esa zona comenzaron a entonar «Rego, Rego» y tuvo que dar unos pasos adelante para agradecerlo. «Se lo merece, se lo merece», proclamó Robert Navarro.