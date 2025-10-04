Cara y cruz de los Williams: Nico reaparece en el lugar de su hermano lesionado El hermano pequeño vuelve a jugar tras un mes de baja y releva al mayor, que se va con cojera por un problema muscular

Javier Ortiz de Lazcano Sábado, 4 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

El regreso más esperado, pero de la peor manera. Nico Williams ha vuelto a jugar con el Athletic después de casi un mes fuera. Por mala suerte, ha entrado en el minuto 53 ante el Mallorca en lugar de su hermano, con una lesión muscular que, a bote pronto, le deja sin ir con la selección de Ghana.

El Athletic ha echado muchísimo de menos a una de sus piezas ofensivas más importantes. La vida sin él es más complicada, Los resultados lo dicen todo. Con él en el campo se sumaron 9 de 9 en el arranque de Liga, Desde que cayó el 7 de septiembre en un Turquía-España el balance rojiblanco ha sido espantoso, cinco derrotas y un empate.

53' Primer cambio en las filas rojiblancas:



🔄 Nico Williams reaparece sustituyendo a su hermano Iñaki, que se marcha con molestias.



1-0 I #AthleticMallorca #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/dIp6gR3sLw — Athletic Club (@AthleticClub) October 4, 2025

El Athletic ha padecido un bajón ofensivo durante su ausencia por una lesión muscular en el aductor izquierdo. En sus seis partidos de baja apenas ha firmado dos dianas. Su propio hermano Iñaki dijo tras perder en Villarreal que el equipo «ha notado» mucho su baja.

Valverde lo incluyó en la convocatoria, pero lo dejó en el banquillo. Su idea era que jugara, como el propio entrenador reconoció antes del partido. «Está disponible, aunque quizá no para todo el partido. Me gustaría que pudiera jugar», indicó el entrenador del Athletic.

En el minuto 51 Iñaki se lesionó tras una carrera. Se echó la mano a la parte superior del muslo izquierdo y se dejó caer. Pidió el cambio de inmediato. Abandonó el campo con una cojera ostensible. Su hermano le abrazó en la banda. Tenía ganas de reaparecer, pero no así.