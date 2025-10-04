Valverde deja a Nico en el banquillo, pero cuenta con él: «Me gustaría que pueda jugar» El entrenador del Athletic dice que «está disponible, pero quizá no para todo el partido»

El regreso más esperado. Nico Williams vuelve a una convocatoria del Athletic después de casi un mes fuera. Su equipo ha echado muchísimo de menos a una de sus piezas ofensivas más importantes,que arranca ante el Mallorca en el banquillo.

La vida sin él es más complicada. Los resultados lo dicen todo. Con él en el campo se sumaron 9 de 9 en el arranque de Liga. Desde que cayó el 7 de septiembre en un Turquía-España el balance rojiblanco ha sido espantoso, cinco derrotas y un empate.

El Athletic ha padecido un bajón ofensivo durante su ausencia por una lesión muscular en el aductor izquierdo. En sus seis partidos de baja apenas ha firmado dos dianas. Se ha añorado su desequilibrio por banda, su profundidad y capacidad de atraer a rivales, lo que libera a sus compañeros jugadores. Su propio hermano Iñaki dijo tras perder en Villarreal que el equipo «ha notado» mucho su baja.

Valverde lo ha incluido en la convocatoria, pero lo deja en el banquillo. Su idea es que juegue, como el propio entrenador ha reconocido. «Está disponible, aunque quizá no para todo el partido. Me gustaría que pudiera jugar», ha indicado el entrenador del Athletic.