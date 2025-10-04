El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Navarro y Nico Williams conversan durante el partido. Athletic

Tres puntos para tomarse un respiro

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:52

Hubo muchas noticias en San Mamés. Valverde volvió al banquillo después de cuatro partidos; regresó Nico Williams, aunque fuera para demostrar a los suspicaces que ... no está para jugar un partido internacional, sustituyendo a su hermano Iñaki, porque el hombre indestructible también se lesionó y ahora engorda esa estadística tan preocupante que ofrece la enfermería rojiblanca; Guruzeta se desenvolvió en la media punta en esa inacabable búsqueda de soluciones en las que está enfrascado el técnico; el joven Rego se estrenó como goleador; el Athletic marcó nada más y nada menos que dos goles en el mismo partido, prodigio que no ocurría desde la victoria en el campo del Betis y claro, la principal, la que todo el mundo estaba esperando como agua de mayo: el Athletic ganó por fin un partido treinta y cinco días después.

