En directo, Athletic-Mallorca
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Liga EA Sports 25/26
Fernando Romero
Sábado, 4 de octubre 2025, 17:06
17:24
'El Pirata' Muriqi busca su tesoro en San Mamés
El goleador kosovardel Mallorca, autor de cuatro de los seis tantos de su equipo esta temporada, será una amenaza este sábado para la defensa rojiblanca
Enlace copiado
17:23
El gran peligro de esta tarde para el Athletic será un viejo conocido: Muriqi. Un delantero a la vieja usanza siempre peligroso.
17:19
Este será el once del Mallorca!!
👹 NUESTRO XI EN SAN MAMÉS 🤍 pic.twitter.com/iFfXXeEIa1— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 4, 2025
17:18
A primera vista, y siempre sobre el papel, Ernesto Valverde apuesta esta tarde por retrasar a Gorka Guruzeta a la mediapunta, una posición que no es desconocida para él, para que sea Iñaki Williams el que juegue en punta. Las bandas serían para Nico serrano y Robert Navarro.
En el resto de líneas, lo esperado.
17:16
Este será el once del Athletic!!!!
🔥 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @RCD_Mallorca— Athletic Club (@AthleticClub) October 4, 2025
¡Este es el equipo del Athletic! #AthleticMallorca#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/HKpF9MaYqZ
Enlace copiado
17:10
«Nuestra prioridad es la Liga; hace diez años pagamos muy caro estar en Champions», advierte Valverde
El entrenador del Athletic protesta por el horario del duelo de este sábado (18.30 horas) ante el Mallorca, para el que recupera a Nico Williams: «Jugando el miércoles podría ser el domingo»
Enlace copiado
17:09
👋 Los leones ya están aquí.#AthleticMallorca#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/1WSP5nMrM5— Athletic Club (@AthleticClub) October 4, 2025
17:09
Nico Williams regresa un mes después
Sancet y Berenguer se caen de la lista para medirse al conjunto de Jagoba Arrasate
Enlace copiado
17:08
La buena noticia para el partido de esta tarde es el regreso a una convocatoria de Nico Williams. Habrá que ver cómo está y si Ernesto Valverde decide ponerle de inicio o bien prefiere no arriesgar.
17:07
❤️🔥 Dimonis a San Mamés 👹 pic.twitter.com/YfoOeGdwyu— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 4, 2025
17:06
🫡 San Mamés está listo para rugir.— Athletic Club (@AthleticClub) October 4, 2025
Gaur arratsaldean… DENOK KATEDRALERA!#AthleticMallorca#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/56MYAyI66x
17:05
Athletic-Mallorca, un partido que recuerda una final
Los rojiblancos reciben al equipo de Arrasate en un duelo en el que está prohibido fallar
Enlace copiado
17:03
Saludos!!!! Muy buenas tardes!!! Les damos la bienvenida a la octava jornada de LaLiga!!!! El fútbol vuelve a San Mamés, donde el Athletic debe reencontrarse con la victoria para irse al parón con, al menos, un sabor de boca no tan amargo.
Enfrente, el Mallorca de Jagoba Arrasate, que llega a este encuentro tras lograr un mal inicio de temporada, pero tras conseguir también su primer triunfo del curso. Un rival y un partido siempre complicado.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
-
2
-
3
- 4 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
- 5 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
- 6 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
-
7
-
8
- 9 El primer premio de la Lotería Nacional deja 3 millones de euros en Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad