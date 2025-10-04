En directo, Athletic-Mallorca

17:18

A primera vista, y siempre sobre el papel, Ernesto Valverde apuesta esta tarde por retrasar a Gorka Guruzeta a la mediapunta, una posición que no es desconocida para él, para que sea Iñaki Williams el que juegue en punta. Las bandas serían para Nico serrano y Robert Navarro.

En el resto de líneas, lo esperado.