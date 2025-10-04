El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, Athletic-Mallorca

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Liga EA Sports 25/26

Fernando Romero

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:06

17:24

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

'El Pirata' Muriqi busca su tesoro en San Mamés

En directo, Athletic-Mallorca

El goleador kosovardel Mallorca, autor de cuatro de los seis tantos de su equipo esta temporada, será una amenaza este sábado para la defensa rojiblanca

Enlace copiado

17:23

El gran peligro de esta tarde para el Athletic será un viejo conocido: Muriqi. Un delantero a la vieja usanza siempre peligroso.

17:19

Este será el once del Mallorca!!

17:18

A primera vista, y siempre sobre el papel, Ernesto Valverde apuesta esta tarde por retrasar a Gorka Guruzeta a la mediapunta, una posición que no es desconocida para él, para que sea Iñaki Williams el que juegue en punta. Las bandas serían para Nico serrano y Robert Navarro.

Icono17:16

Este será el once del Athletic!!!!

Enlace copiado

17:10

«Nuestra prioridad es la Liga; hace diez años pagamos muy caro estar en Champions», advierte Valverde

En directo, Athletic-Mallorca

El entrenador del Athletic protesta por el horario del duelo de este sábado (18.30 horas) ante el Mallorca, para el que recupera a Nico Williams: «Jugando el miércoles podría ser el domingo»

Enlace copiado

17:09

17:09

Nico Williams regresa un mes después

En directo, Athletic-Mallorca

Sancet y Berenguer se caen de la lista para medirse al conjunto de Jagoba Arrasate

Enlace copiado

17:08

La buena noticia para el partido de esta tarde es el regreso a una convocatoria de Nico Williams. Habrá que ver cómo está y si Ernesto Valverde decide ponerle de inicio o bien prefiere no arriesgar.

17:07

17:06

17:05

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Athletic-Mallorca, un partido que recuerda una final

En directo, Athletic-Mallorca

Los rojiblancos reciben al equipo de Arrasate en un duelo en el que está prohibido fallar

Enlace copiado

17:03

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!! Les damos la bienvenida a la octava jornada de LaLiga!!!! El fútbol vuelve a San Mamés, donde el Athletic debe reencontrarse con la victoria para irse al parón con, al menos, un sabor de boca no tan amargo.

Enfrente, el Mallorca de Jagoba Arrasate, que llega a este encuentro tras lograr un mal inicio de temporada, pero tras conseguir también su primer triunfo del curso. Un rival y un partido siempre complicado.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
  5. 5 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  6. 6 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
  7. 7

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  8. 8

    Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional deja 3 millones de euros en Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  10. 10

    Un perro muerde a un niño de 4 años en la espalda y el cuello: «Metí las manos en la mandíbula pero le tenía muy enganchado»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Athletic-Mallorca