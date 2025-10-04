El 1x1 del Athletic-Mallorca. Navarro, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Sábado, 4 de octubre 2025, 21:26
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
No tuvo prácticamente nada de trabajo, solo tuvo que estar atento en una gran salida porque Muriqi se quedaba solo, hasta que llegó el tanto bermellón. El de Murgia midió mal el centro envenenado de Samú Costa y vio cómo el balón acabó dentro de la portería. Luego evitó la remontada al estar muy seguro en un chut lejano. Ahora, con la selección.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
El vitoriano pecó de imprudente con varios desplazamientos de esos que quitan el aliento fruto de la ansiedad por ponerse por delante. Protagonizó muchas batallas con el gigante Muriqi y tuvo suerte en ver la cartulina amarilla en el descuento porque antes había hecho méritos. No descansará estos días porque ha sido convocado por De la Fuente.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Reapareció tras descansar en Dortmund y rayó a buen nivel. Recordó al gran lateral de años atrás que gozaba de mayor físico. El de Zarautz galopó su banda izquierda en varias ocasiones y ganó línea de fondo, aunque en los últimos metros no tuvo demasiada precisión. Estuvo muy atento a la hora de echar una mano a los centrales en los centros.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
El mejor partido como rojiblanco del lateral de Cascante. Aprovechó la fragilidad defensiva del Mallorca para hacer daño por la derecha. Se animó una y otra vez a doblar a Nico Serrano y servir buenos balones. Su momento llegó en la recta final para asistir a Rego en el gol de la victoria. Había dudas sobre su rol de titular pero vuelve a ganar puntos.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
El de Agen también vio amarilla, en su caso por protestar una decisión a Quintero González. Es de esas amonestaciones que según avanza la temporada y coleccionas tarjetas te arrepientes porque a la quinta recibes un partido de sanción. Tuvo un error grosero al final de la primera parte, pero en general mantuvo la compostura en un reto mayúsculo ante Muriqi.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Hasta que vio la amarilla por un agarrón a Darder para cortar un ataque prometedor el de Eibar había ofrecido una gran versión: buenos centros, grandes pases en la zona decisiva y un apoyo constante para los suyos a la hora de sacar el balón con claridad. Los cambios le colocaron en la recta final como mediapunta hasta que fue sustituido en el 82.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Actuación discreta del bermeano, erróneo en los pases, quizás relajado por la superioridad rojiblanca en la primera parte. Se asomó en varias ocasiones por la frontal del área para llegar en segunda línea, pero no le encontraron sus compañeros. Valverde agradecerá su no convocatoria con la sub'21 para que descanse tras jugarlo casi todo.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Abrió la lata por fin el capitán, aunque su lanzamiento de penalti fuese más que mejorable. Le pegó mal al balón, este botó antes de la línea y quizás eso despistó a un verde Leo Román. En cualquier caso, el bilbaíno forzó la pena máxima al ser más pillo y rápido que Valjent, que le pateó la suela. Se lesionó tras un tirón y se espera que no vaya con Ghana.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Se ganó el puesto el donostiarra tras su gol en Alemania, pero esta vez le falló el gatillo. Apareció en varias jugadas, pero es cierto que ninguna clara. Intentó varios remates de cabeza en los que perdió batallas aéreas y no pudo contribuir de cara a puerta, pero se asoció bien con sus compañeros. En el 62 le sustituyó Maroan. Sigue la carrera por el nueve
Navarro
Delantero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Como en Dortmund, volvió a ser el mejor rojiblanco. El de Barcelona encaró con éxito a Maffeo, al que amargó la tarde. Desborde, ritmo y capacidad de asociación, ha respondido durante la baja de Nico Williams y ahora espera aprovechar la de Sancet y Berenguer, aunque el parón no le beneficia en este sentido. Le sustituyó Izeta en la recta final.
Serrano
Delantero
Valoración del redactor
Muy voluntarioso el extremo navarro, a la par que desacertado. Ubicado en la derecha, no desbordó a un gris pero veloz Mojica. Tuvo una gran oportunidad de abrir la lata a los veinte minutos, pero decidió controlar en lugar de chutar de primeras, y no pudo ni armar el tiro. En otra ocasión pecó de individualista. A la hora de partido dejó su sitio a Rego.
Lekue
Defensa
Valoración del redactor
Diez minutos para el polivalente lateral bilbaíno, que venía de jugar muy bien y ser titular en los dos últimos encuentros. De nuevo por delante de Adama en la rotación.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
El canterano bilbaíno anotó su primer gol con el Athletic al demostrar su capacidad llegadora. Está aprovechando a las mil maravillas la oportunidad que se le ha aparecido
Nico
Delantero
Valoración del redactor
Reapareció un mes después y le costó un mundo ser protagonista. El de Pamplona pudo sentenciar al final, sin portero, pero cometió falta al encarar al defensor.
Maroan
Delantero
Valoración del redactor
Media hora del vitoriano, que no generó peligro. Apenas rascó un par de balones y uno que le cayó en la frontal lo pateó con fuerza, aunque le salió centrado, fácil para Román.
Sube
Momento
Areso
Por fin vivió su primera gran tarde en San Mamés el futbolista por el que Ibaigane ha desembolsado este verano doce millones de euros. Debe ser el impulso del navarro.
Baja
Gris
Serrano
No aprovechó el de Pamplona la plaga de lesiones en el ataque para dar un golpe sobre la mesa y reivindicarse. Además, Navarro le saca ya mucho terreno en la lista de preferencias.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón63
Jauregizar59
Daniel Vivian53
Yuri Berchiche49
Aitor Paredes45
Iñigo Ruiz de Galarreta45
Iñaki Williams43
Robert Navarro43
Oihan Sancet40
Alejandro Berenguer39
Jesús Areso39
Gorka Guruzeta35
Maroan Sannadi31
Laporte27
Nico Williams26
Mikel Vesga25
Unai Gómez25
Alejandro Rego24
Gorosabel18
Nico Serrano17
Iñigo Lekue13
Adama11
Beñat Prados10
Urko Izeta3
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
