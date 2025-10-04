El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
Maika Salguero

Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión

Las cámaras no mostraron imágenes de los representantes del país asiático que saltaron al centro del campo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:59

La tarde en San Mamés comenzó con un gesto que fue mucho más allá del fútbol. El estadio se convirtió en altavoz internacional de la causa palestina. El Athletic homenajeó a este pueblo bajo el lema «Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa» (El Athletic en favor de Palestina. Parad el genocidio), eslogan que el club lanzó por la megafonía.

En el centro del campo se reunieron once refugiados palestinos residentes en Euskadi, representantes de la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas dedicada a ayudar refugiados) y Honey Thaljieh, ex-capitana, cofundadora de la selección femenina de Palestina y embajadora del Athletic.

La mayoría de la afición respondió con una gran ovación, teñida de alrededor de veinte banderas palestinas en la Grada Popular y un par de ellas más en otras zonas del estadio.

La presencia de los representantes palestinos sobre el campo no fue emitida por la televisión que dio el partido, Movistar. No se vio a ninguno de ellos en las pantallas. Se emitieron imágenes del estadio desde fuera con el público accediendo mientras los representantes se encontraban en el centro del campo. Y luego se pasó a enfocar a jugadores del Athletic y espectadores aplaudiendo.

Los comentaristas citaron que se producía un «acto de reconocimiento y homenaje». «Vemos el calor, el cariño, el ánimo, la implicación del Athletic ante una situación que tiene que parar, que es insoportable», dijo el periodista que retransmitió el partido.

