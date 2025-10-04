El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maika Salguero

Iñaki Williams pone fin a su sequía goleadora y celebra su paternidad

El capitán del Athletic no anotaba desde el pasado mes de abril

Javier Ortiz de Lazcano

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:18

Comenta

Un claro penalti señalado a instancias del VAR por una patada de Valjent a Iñaki Williams cuando intentaba despejar una pelota permitió al capitán del Athletic anotar su primera diana del curso y poner fin a su sequía goleadora después de nueve partidos de vacío.

El atacante rojiblanco no anotaba desde el pasado mes de abril ante el Las Palmas en San Mamés. Frente al Mallorca, Ernesto Valverde sorprendió al alinearle como delantero centro y dejar a Guruzeta detrás de él.

Con un Athletic que salió a agobiar al Mallorca, Williams forzó el penalti. La ausencia por lesión de Sancet le convirtió en el lanzador. Leo Román adivinó la intención, pero la pelota entró por debajo del cuerpo.

Williams tuvo una doble celebración. La primera fue de rabia, de quien festeja el final de una mala racha. Tras abrazarse con los compañeros, pidió con insistencia una pelota.

Se la colocó tras la camiseta como gesto de reconocimiento al buen momento personal que vive. Su esposa Patricia Morales y él esperan su primer hijo, tal y como anunciaron en julio. Es el primer tanto que dedica a la criatura que está en camino.

