Rego, tras su primer gol en el Athletic: «No se me va a olvidar en la vida»

Juan Pablo Martín Sábado, 4 de octubre 2025, 22:21 Comenta Compartir

Su cara lo decía todo al final del partido. No podía quitar la sonrisa mientras recibía las felicitaciones y los abrazos de sus compañeros. El canterano Alejandro Rego era un jugador feliz. Su estreno goleador permitió que el Athletic obtuviera el oxígeno que le hacía falta y rompiera su mala racha de resultados justo en el encuentro antes del parón por las ventanas de las selecciones FIFA. Su tanto fue un bálsamo para espantar los fantasmas y que los próximos quince días en Lezama discurran con otro ánimo.

Todo eso llevaba implícita esa sonrisa que el pivote de Bilbao seguía exhibiendo cuando los jugadores rojiblancos se dirigieron hacia la Grada de Animación para agradecer a la afición sus ánimos. Escuchó su nombre desde la grada y aplaudió. Centró su vista donde estaban su familia y sus amigos y extendió el brazo en señal de que el tanto conseguido también iba por ellos. «Ha sido un sueño salir en San Mamés y marcar delante de la afición. El gol de la victoria encima. En un momento tan delicado como el que estábamos ha sido una sensación espectacular. No se me va a olvidar en la vida», reconoció.

Fue una acción de tiralíneas cuando el rival estaba más entonado que el Athletic. Suyo fue el pase hacia la banda derecha donde en ese momento Areso ejercía de interior después de todos los cambios realizados por Valverde que provocaron que bailaran las posiciones. El pivote siguió la jugada y entró en el área grande a la espera de un posible balón que podía centrar su compañero. El navarro se lo devolvió, y Rego tuvo el tino y la tranquilidad suficiente para evitar a los defensas del Mallorca con un disparo cruzado. «Cuando he chutado el balón iba muy lento, pero cuando he visto que entraba se me han pasado un montón de recuerdos por la cabeza. La familia y los amigos estaban viendo el partido en la grada, y toda la afición. El momento ha sido espectacular», subrayó.

82 fue el minuto en el que el pivote de Bilbao se estrenó como goleador en San Mamés

El pivote había salido al campo junto a Maroan en el minuto 62 y apenas llevaba veinte sobre el césped. Era el sexto encuentro en el que participaba después de debutar el pasado mes de agosto en las postrimerías del choque contra el Sevilla.

Más control

El de Bilbao ha ido ganando protagonismo desde entonces. La lesión de Vesga y los descansos que precisa Ruiz de Galarreta, junto a las rotaciones que ha incluido esta temporada Ernesto Valverde por el hecho de jugar competición continental le están dando el protagonismo que necesita para curtirse en la élite. «El otro día debutó en la Champions y jugó noventa minutos. Es importante para nosotros ir metiendo poco a poco jugadores jóvenes que nos puedan ayudar», señaló el técnico de Viandar de la Vera.

Un sueño «En un momento tan delicado como el que estábamos marcar ha sido espectacular»

Rego entró al campo porque el encuentro estaba más abierto de lo que le gustaba al entrenador rojiblanco y necesitaban un poco más de control. Le salió bien. La envergadura y presencia física del canterano hace que sea un rival complicado de superar por arriba, mientras que su salida de balón parece que cada vez convence más al técnico. Todavía necesita tiempo para coger la medida a la velocidad del juego que se destila en Primera, pero la mejor forma de pisar el acelerador es con alicientes como el de este sábado. Sacó a su equipo de un aprieto en el momento más oportuno, y reivindicó el papel de la cantera. Poco más puede se pedir de un encuentro que nunca olvidará.