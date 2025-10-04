El primer gol de Rego alivia al Athletic

Cinco derrotas y un empates después, el Athletic consiguió ganar un partido. Albricias, habría que decir. Que lo hiciera sufriendo y ante un Mallorca en ... crisis es lo de menos. En la situación en la que se encontraba, el equipo de Valverde necesitaba los tres puntos como el comer y los consiguió gracias a un gol de Rego en el minuto 82. El chaval desniveló un partido que se había puesto muy complicado después de que el Mallorca empatara cinco minutos antes con un churro de Samú, un centro-chut desde la izquierda que se envenenó hasta resultar letal. El Athletic quedó muy tocado por ese gol, que además le pilló en un momento bajo de juego, sin que Nico Williams ni Maroan aportaran nada tras sus salidas al campo. Sin embargo, el coraje de Areso para percutir por su banda y su perfecto pase a Rego permitieron una remontada que San Mamés celebró con un gran suspiro de alivio.

Athletic Simón; Areso, Vivián, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta (Lekue, m.82); Nico Serrano (Rego, m.62), Guruzeta (Maroan, m.62), Robert Navarro (Izeta, m.82); e Iñaki Williams (Nico Williams, m.53). 2 - 1 Mallorca Román; Maffeo (Morey, m.88), Raíllo, Valjent, Mojica (Lato, m.88); Samú Costa, Morlanes (Antonio Sánchez, m.84), Darder, Pablo Torre (Mateo Joseph, m.66); Doménech (Llabrés, m.66) y Muriqi. Goles: 1-0, m.9: Iñaki Williams. 1-1, m.77: Samú Costa. 2-1, m.82: Rego.

Árbitro: Quintero González (andaluz). Amonestó a Galarreta, Laporte, Areso, Nico, Jauregizar, Darder, Muriqi, Raíllo y Leo. Expulsó a Antonio por doble amarilla.

Incidencias: 47.098 espectadores en San Mamés.

No era para menos, la verdad. El Athletic había merecido ganar, aunque con un juego que comenzó siendo volcánico y se fue apagando lentamente hasta resultar muy ceniciento durante la segunda parte. Y el Mallorca, por su parte, había merecido claramente perder por su debilidad defensiva y su escasa profundidad. Unai Simón, de hecho, se pasó más de una hora buscando tréboles de cuatro hojas por su área. Pero el fútbol puede dar sorpresas desagradables, girar de forma imprevista. Al equipo de Arrasate, por ejemplo, le bastó que en la segunda parte Darder cogiera la batuta ante un Athletic que comenzaba a acusar el desgaste del miércoles para cambiar el decorado. Todo se igualó y el partido entró en una dinámica peligrosa para los leones, cuyo arranque de partido había sido espectacular.

Actitud Los rojiblancos tuvieron un arranque de partido espectacular y se adelantaron de penalti

Sólo en los cuatro primeros minutos, los bermellones sufrieron hasta cinco ocasiones de un Athletic hipohuracanado que atacaba por todos los lados. Como si no hubiera un mañana. Esos dos señores que acompañan a los de la txalaparta en la tribuna de animación y tocan el cuerno debieron hacer sonar sus instrumentos guerreros premiando la acometida del equipo de Valverde. Los jugadores de Arrasate, sencillamente, no sabían ni por dónde les daba el aire. Tuvo que ser muy impactante su sensación inicial, la de que tu casa hace agua por todas partes, las paredes se agrietan, el tejado se empieza a caer y la abuela vuelve a fumar en el balcón.

Cambio Nico volvió sustituyendo en el minuto 50 a su hermano lesionado, pero no aportó nada

El abordaje terminó con eso que se llama un penalti de VAR. En un intento de despeje, Valjent pegó en la suela de la bota de Iñaki Williams, que había metido antes la pierna y tocado el balón. Quintero González no vio nada en la jugada, pero llamado a consultas, decretó los once metros. El propio capitán rojiblanco asumió la responsabilidad. Tal y como le está pegando al balón esta temporada, lo suyo fue un ejercicio de valentía, pero tuvo suerte. Volvió a pegarle mal, pero el balón pasó por debajo del cuerpo de Leo Román. La suerte que tuvo en esa jugada, sin embargo, se convirtió en un disgusto al comienzo de la segunda parte. En una carrera, una de las miles y miles que ha hecho, Iñaki Williams se llevó la mano al abductor. Y esto se puede considerar inaudito y, desde luego, no parece un buen presagio.

El partido, en fin, se puso muy rápido en franquicia para un Athletic que estrenaba novedad táctica. Ausentes Berenguer, Sancet y Nico, Valverde hizo una prueba inédita y un poco extraña en su frente de ataque: situar a Guruzeta como media punta por detrás de Iñaki Williams, con Robert Navarro y Nico Serrano en las bandas. El donostiarra subía y bajaba su posición y muchas veces se ponía a la misma altura que su capitán, de manera que el dibujo del Athletic era un 4-4-2. ¿Salió bien? Tampoco está claro. Eso sí, el equipo no extrañó el cambio en absoluto durante ese arranque fulgurante que le acabaría dando el partido. Destacó Robert Navarro, que no se limitó a dejar detalles, un defecto en el que a veces suele caer. Se implicó en la refriega con una constancia más que notable hasta ser la mejor opción ofensiva de su equipo. Nico Serrano también estuvo muy activo, aunque su trabajo no pudo brillar por su lentitud a la hora de rematar o un mal control en las tres ocasiones claras de las que dispuso.

Jugada El gol de Rego a pase de Areso fue providencial porque el equipo no estaba jugando bien

El Mallorca tardó 37 minutos en poner un centro peligroso, uno de Mojica, lo cual es de récord. No había noticias del gran Muriqi, ese futbolista que en una película de guerreros haría el papel de amigo entrañable, salvaje y gracioso pero de buen corazón, del guapo protagonista. De salir uno así en Bizkaia sería un mito del Athletic. El kosovar, sin embargo, estaba desasistido y así continuó hasta que en la segunda parte su equipo salió de la mazmorra y vio un poco la luz. Tampoco mucho, la verdad, pero sí lo suficiente como para ponerle en problemas a un Athletic atrancado en el que la entrada de Nico Williams sustituyendo a su hermano en el minuto 50 no tuvo significado alguna más que la expectación que despertó. La realidad es que el equipo estaba muy flojo cuando a Samú se le apareció la Virgen de Fátima. No es extraño, por tanto, que el gol de Rego y la victoria posterior, con sufrimiento hasta el último minuto del descuento, se celebraran por todo lo alto. Este parón que viene se hubiera hecho eterno sin haber podido romper la mala racha.