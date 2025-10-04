El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rego tratando de controlar el balón ante la presencia de Muriqi. Maika Salguero

Athletic 2-1 Mallorca

El primer gol de Rego alivia al Athletic

El estreno goleador del joven canterano permite a los rojiblancos poner fin a su mala racha con una victoria tan providencial como sufrida ante el Mallorca

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:06

Comenta

Cinco derrotas y un empates después, el Athletic consiguió ganar un partido. Albricias, habría que decir. Que lo hiciera sufriendo y ante un Mallorca en ... crisis es lo de menos. En la situación en la que se encontraba, el equipo de Valverde necesitaba los tres puntos como el comer y los consiguió gracias a un gol de Rego en el minuto 82. El chaval desniveló un partido que se había puesto muy complicado después de que el Mallorca empatara cinco minutos antes con un churro de Samú, un centro-chut desde la izquierda que se envenenó hasta resultar letal. El Athletic quedó muy tocado por ese gol, que además le pilló en un momento bajo de juego, sin que Nico Williams ni Maroan aportaran nada tras sus salidas al campo. Sin embargo, el coraje de Areso para percutir por su banda y su perfecto pase a Rego permitieron una remontada que San Mamés celebró con un gran suspiro de alivio.

