El PSG campeón, un Arsenal con esencia vasca, el correoso Dortmund... el análisis de los rivales del Athletic en Champions

El campeón PSG, un competitivo Dortmund, otro clásico como el Arsenal, el Sporting de Lisboa... El Athletic ya conoce su camino en la fase de ... liga de la Champions. Los rojiblancos se enfrentarán a ocho rivales, con cuatro encuentros en casa y otros tantos fuera, con los que peleará la clasificación para las eliminatorias. Esta es la radiografía de los equipos que el bombo ha colocado en la hoja de ruta del cuadro dirigido por Ernesto Valverde.

PSG El vigente campeón de Europa jugará en San Mamés

Ampliar

El sorteo de la Champions deparó que el Paris Saint Germain (PSG) que dirige Luis Enrique se enfrente al Athletic en San Mamés, todo un regalo para la afición rojiblanca. El actual campeón de la máxima competición europea sigue siendo uno de los máximos favoritos a repetir victoria esta temporada, por la fortaleza y rapidez en su juego que demostró el pasado curso. Pincha aquí para leer el análisis del actual campeón.

Borussia Dortmund Rumbo al muro amarillo

Ampliar

El sorteo de la Champions ha deparado una dulce sorpresa para el Athletic en el bombo 1 vistas las circunstancias, aunque con un destino complicado. El conjunto bilbaíno se medirá al Borussia de Dortmund en Alemania, un rival que en los últimos años se ha consolidado como un habitual en las fases avanzadas de la competición. El equipo germano, dos veces subcampeón en el siglo XXI. (2012-13 y 2023-24), mantiene una identidad futbolística reconocible: fútbol ofensivo, gran intensidad y un ambiente en su estadio que convierte cada partido en una las experiencia más singulares del fútbol europeo. Pincha aquí para leer el análisis del conjunto alemán.

Arsenal Visita Gunner a La Catedral

Ampliar

El Arsenal, actual subcampeón de la Premier League y uno de los clubes más emblemáticos del mundo, visitará San Mamés. Se trata de un duelo cargado de simbolismo: el regreso del fútbol inglés a Bilbao y la oportunidad de medir fuerzas con un equipo habituado a competir al máximo nivel. Pincha aquí para leer el análisis del cuadro gunner.

Atalanta Un rival valiente y disciplinado

Ampliar

El Atalanta es uno de los equipos más en forma durante las últimas temporadas en la Serie A italiana. Ha fichado a efectivos de su cantera y la recuperación de algunos jugadores. Tiene una mecánica de juego engrasada presionando arriba y ocupando espacios. Su apuesta por el juego ofensivo es ya conocida, aunque habrá que ver cómo asimila la salida de Mateo Retegui. El conjunto de Bérgamo es capaz de amargar un día a cualquiera, como ya demostró empatando a 2 el curso pasado en el Camp Nou. Puede echar de menos la salida del argentino Mateo Retegui al Al-Qadisiyah árabe y de su gran técnico Gian Piero Gasperini, sustituido por el croata Ivan Juric, a la Roma. Pincha aquí para leer el análisis de la escuadra italiana.

Sporting de Portugal Duelo contra el líder portugués

Ampliar

San Mamés también recibirá en la Champions al Sporting de Portugal, actual líder de la liga de su país con pleno de victorias en tres jornadas. Los verdiblancos, con el Benfica y el Oporto, están considerados como uno de los tres grandes clubes de fútbol de Portugal. El Athletic ya se enfrentó al conjunto lisboeta en la temporada 2011-12 en las semifinales de la Europa League. Los rojiblancos perdieron a domicilio (2-1) pero se impusieron en La Catedral (3-1) para disputar la final del torneo continental, donde cayeron contra el Atlético (3-0). Pincha aquí para leer el análisis del cuadro luso.

Slavia de Praga Revancha en la República Checa

Ampliar

La Champions League llevará al Athletic a la capital de la República Checa para medirse al Slavia de Praga, un equipo que los rojiblancos ya enfrentaron en San Mamés la pasada temporada en la Europa League. Aquella cita, a pesar de la victoria por la mínima de los leones, dejó claro que el Slavia es un conjunto tácticamente disciplinado y capaz de aprovechar cualquier descuido. El reencuentro en su estadio supone ahora un desafío mayor, al jugar en su estadio, el Eden Arena, y en la máxima competición continental. Pincha aquí para leer el análisis del equipo checo.

Qarabag El rival más exótico del grupo

Ampliar

El Qarabag de Azerbaiyán tendrá que visitar San Mamés, por lo que los rojiblancos se ahorrarán un largo viaje hasta la capital Bakú, en cuyo estadio olímpico juegan esta competición. Los azeríes han llegado a la fase de grupos tras dejar en la cuneta a tres rivales en las previas. Primero se enfrentaron al Shelbourne irlandés, luego al Shkëndija de Macedonia del Norte y, por último, al Ferencváros húngaro, que a punto estuvo de sorprenderle. Entrenado por Gurban Gurbanov desde el año 2008, el Qarabağ fue campeón de liga el año pasado. Pincha aquí para leer el análisis del conjunto de Azerbaiyán.

Newcastle Una visita agradable a un viejo conocido

Ampliar

El último rival que asignó el sorteo de la UEFA al Athletic fue un viejo conocido. El Newcastle inglés ya fue rival de los rojiblancos en la Copa de la UEFA en 1994 con grato recuerdo para los entonces entrenados por Jabo Irureta y un nombre propio: Kuko Ziganda. El navarro fue el autor del primer gol en el campo de St. James Park cuando perdía 3-0 y, junto con el de Suances, consiguieron enderezar el rumbo. En la vuelta, volvió ser Kuko el protagonista que permitió al Athletic seguir adelante. El gran ambiente reinante entre las aficiones fue otro de los factores destacados. Pincha aquí para leer el análisis del club inglés.